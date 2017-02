Uutinen

Kouvolan Sanomat: Xamkin kysely: Nuoret Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaiset pitävät suomea omimpana kielenään Nuoret, joilla on Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisuus, arvostavat erityisesti ystävyyssuhteita ja suomalaisen yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta. Venäläisyyden kokemuksista korostuvat kieli ja kulttuuri. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia selvitti kaksoiskansalaisten kokemuksia kyselyllä. Siihen osallistui kaksisataa 16—29-vuotiasta kaksoiskansalaista ympäri Suomen. Suurin osa vastaajista on syntynyt Venäjällä ja ilmoittaa etniseksi taustakseen venäläisyyden. He kuitenkin rakentavat elämäänsä Suomessa. — Valtaosa vastaajista uskoo esimerkiksi asuvansa Suomessa vielä kymmenen vuoden kuluttua. Kaksoiskansalaisuuden arvostuksesta kertoo se, että enemmistö vastaajista haluaisi myös lastensa saavan kaksoiskansalaisuuden, sanoo Juvenian johtaja Jussi Ronkainen tiedotteessa. Useimmat ilmoittivat äidinkielekseen venäjän, mutta pitivät silti suomea omimpana kielenään. — Vaikka nuoret kaksoiskansalaiset ovatkin tietoisia myös Venäjän tapahtumista, seuraavat he tarkemmin suomalaista mediaa ja ovat kiinnostuneempia Suomen yhteiskunnallisesta tilanteesta ja sen kehityksestä, Juvenian tutkija Marko Kananen toteaa. Vanhemmalla iällä Suomeen muuttaneet kaksoiskansalaiset seuraavat muita tarkemmin Venäjän tapahtumia ja myös äänestävät muita useammin Venäjän vaaleissa. Joillakin vastaajilla oli leimautumisen kokemuksia. Kolmasosa koki venäläisyyteen suhtauduttavan Suomessa negatiivisesti ja kolmasosa koki venäläisen nimen vaikeuttavan työnsaantia. Näiden kokemusten vuoksi nuoret kaksoiskansalaiset kantavat myös huolta Suomen ja Venäjän välisistä suhteista. — Enemmistö vastaajista kertoi pyrkivänsä parantamaan Suomen ja Venäjän välistä yhteisymmärrystä työ- ja tuttavapiirissään, Ronkainen toteaa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/07/Xamkin%20kysely%3A%20Nuoret%20Suomen%20ja%20Ven%C3%A4j%C3%A4n%20kaksoiskansalaiset%20pit%C3%A4v%C3%A4t%20suomea%20omimpana%20kielen%C3%A4%C3%A4n/2017221879490/4