Uutinen

Kouvolan Sanomat: A. Takalo & Takavalot on nyt riisutumpi kuin ennen A. Takalo & Takavalot -yhtye on julkaissut kolmannen albuminsa. Omakustanteena tehdyn cd-levyn nimi on Palapeli. Levy julkaistaan myöhemmin keväällä vinyylinä. — Musiikki on saman tyyppistä kuin mitä olemme aikaisemminkin tehneet, yhtyeen johtohahmo Antti Takalo kertoo. Hän kertoo soundin muuttuneen edellislevyjä riisutummaksi. Kaikki koukerot on karsittu, ja kappaleissa on pyritty kahden, kolmen minuutin mittaan. — Soundi on ajaton, mutta olemme nyt lähempänä suomirock juttuja. Laulu edellä mennään. Äänitys tehtiin kahdessa päivässä livesoittoperiaatteella Sonic Imagen studiolla Kouvolassa. — Enempi tämä on live kuin Kiss-yhtyeen Alive ykkönen, Takalo vakuuttaa. Levynjulkistamiskonsertin A. Takalo & Takavalot pitää ravintola Tavernassa 18. helmikuuta. Yhtyeessä soittaa laulaja-kitaristi Takalon lisäksi viisi muusikkoa: Perttu Lipiäinen rummut, Antero Warha koskettimet, Sami Muurikka basso, Sami Laukkarinen lyömäsoittimet ja Tomi Päiväläinen lyömäsoittimet. Lue koko uutinen:

