Kouvolan Sanomat: Hiihtosuunnistuskisoista ajetaan livelähetystä nettiin — järjestäjä maksaa lähetyksistä viisinumeroisen summan Hiihtosuunnistuksen EM-kisat alkoivat Imatralla kouvolalaisittain hyvin, kun Kouvolan Suunnistajien Mirka Suutari voitti tiistaina hopeaa naisten 4 kilometrin matkalla. Kisat jatkuvat, lähetyksiä voi seurata suorana netissä. Yleisön kannalta laji on haastava. Itse kilpailu tapahtuu metsän siimeksessä risteävillä latu-urilla katseiden tavoittamattomissa. Teknologia on tullut myös hiihtosuunnistukseen. Imatran kilpailut kuvataan viiden kameran tuotantona, lisäksi nähtäville tulee grafiikkaa ja gps-seuranta kilpailijoista. Materiaali ajetaan ulos kansainvälisen suunnistusliiton palvelimen kautta netti-tv-lähetyksenä, joten kilpailut ovat seurattavissa ympäri maailman. Sama materiaali näkyy stadionin näyttötaululla. — Livelähetys palvelee paitsi kansainvälisiä seuraajia, myös yleisöä paikan päällä, koska näyttötaululle ajetaan kuvaa maastosta kesken kilpailun, kisojen pääsihteeri Anni Toiviainen kertoo. Lisäksi keskiviikon sprinttiviesti on nähtävissä Yle Areenasta suorana lähetyksenä kello 12.15. alkaen. — Tämä on iso askel lajin näkyvyydessä. Näin isoa tuotantoa ei ole aiemmin ollut arvokisoissa. Livelähetyksen kuluista vastaa järjestävä seura, eli SK Vuoksi. Hintaa lähetykselle kertyy Toiviaisen mukaan viisinumeroinen summa. — Liitto velvoittaa liveseurantaan ja päätimme tehdä sen kunnolla. Lue koko uutinen:

