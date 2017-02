Uutinen

Kouvolan Sanomat: Hoitoalan rokottamattomuus huolestuttaa ylilääkäriä — "Kokonainen osasto sairastunut" Kymenlaaksossa on havaittu tänä vuonna poikkeuksellisen paljon vanhusten hoitolaitoksissa ilmenneitä influenssatapauksia. — On tapauksia, joissa koko osasto on sairastunut influenssaan henkilökuntaa ja asukkaita myöten, sanoo Carean tartuntataudeista vastaava infektioylilääkäri Risto Pietikäinen. Hän on huolestunut siitä, miten huonosti terveydenhuollon alan ammattilaiset rokotuttavat itseään. Kymenlaaksossa on kuollut tänä vuonna kolme rokottamatonta monisairasta ikäihmistä A-viruksen aiheuttamaan influenssaan. Pietikäinen sanoo, että yhden tapauksista arvioidaan liittyvän juuri siihen, että vanhus on ollut tekemisissä rokottamattoman henkilön kanssa. Ei tiedetä, onko henkilö hoitolaitoksen työntekijä vai hoitolaitoksessa vieraillut henkilö. — On tärkeää, että henkilökunta ja myös osastoilla vierailevat omaiset olisivat rokotettuja. Hoivalaitosten henkilökunnan influenssarokotuskattavuudeksi on aiempana influenssakautena arvioitu noin 20 prosenttia. — Noin 20 prosentin arvio pohjautuu pitkälti viime kauden tietoihin. On syytä olettaa, että rokotuskattavuus ei ole viime vuodesta noussut, Pietikäinen sanoo. Kymenlaakson keskussairaalassa henkilökunnan rokotuskattavuus on noin 57 prosenttia. — En tiedä, miksi luvut ovat noin alhaiset. Ehkä he ajattelevat itseään ja tuumivat, että kyllä mie tästä selviän. Pietikäisen mukaan olisi ehdottoman tärkeää ottaa rokotus, varsinkin jos työskentelee vanhusten tai pitkäaikaissairaiden kanssa. Uusi tartuntatautilaki astuu voimaan tänä vuonna maaliskuun alussa. 1.3.2018 astuu voimaan velvoite, jonka mukaan terveydenhuollon työnantajan tulee käyttää infektioalttiiden potilaiden hoidossa vain asianmukaisesti rokotettua henkilökuntaa. Pietikäinen pohtii, voiko työnantaja esimerkiksi siirtää työntekijän toisiin tehtäviin influenssakauden ajaksi, jos tämä ei ota rokotusta. — Esimiehillä ei ole oikeutta kysyä työntekijältä onko hänet rokotettu, mutta työterveyshuollon on velvollisuus arvioida onko työntekijä sopiva kyseiseen työtehtävään, myös rokotustensa osalta. Tällaisiin asioihin tarvitaan vielä lisää tietoa ennen uutta lakia. Lue koko uutinen:

