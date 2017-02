Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoo hävisi taas TPS:lle — O’Connor rikkoi nollaputken KooKoo hävisi neljännen kerran kuluvalla kaudella jääkiekon Liigassa Turun Palloseuralle. Numerot olivat Kouvolan jäähallissa nyt 1—2.Kun Rauman Lukko voitti samaan aikaan Lappeenrannassa SaiPan, KooKoo putosi taulukossa toiseksi viimeiseksi eli 14:nneksi. Jumbona makaa SaiPa, joka on kerännyt kaksi pistettä vähemmän kuin KooKoo.KooKoon ero viimeiselle säälipleijaripaikalle on edelleen seitsemän pistettä. Kymmenentenä oleva Vaasan Sport ei keskiviikkona pelannut. Yhdeksäntenä olevaan Oulun Kärppiin ero on jo 12 pistettä.TPS meni johtoon vajaan viiden minuutin pelin jälkeen. KooKoon Toni Hyvärinen sai kahden minuutin kampitusjäähyn, jonka viimeisellä sekunnilla Eric Perrin iski kiekon kouvolalaisten lainavahdin Markus Ruusun selän taakse.Muuten avauserä oli tylsähköä kiekkoa, jossa tekopaikat olivat kortilla.Toisen erän alussa KooKoo pääsi ylivoimalle, kun TPS:n Jani Forsström joutui jäähylle. Kotijoukkueen paras paikka oli Eero Savilahdella, joka pääsi yksin läpi. Vieraiden maalivahti Oskari Setänen torjui kuitenkin Savilahden kevyen yrityksen.KooKoo nousi 1—1-tasanumeroihin, kun Ryan O’Connor onnistui ylivoimalla yllättämään Setäsen. O’Connor veti kiekon ranteella helpohkosti TPS:n pömpeliin.KooKoo ehti pelata lähes kahdeksan erää ilman maalia ennen kuin O’Connor onnistui. Maali oli puolustajalle kauden kuudes.TPS:n toisen maalin latasi ylivoimalla Patrik Virta vajaat kahdeksan minuuttia ennen kolmannen erän loppua. Perrin tarjoili pikkulätyn Virralle, joka tempaisi laatan aivan KooKoon maalin yläpesään. Osuman aikana kouvolalaisten pakki Mikko Jokela istui kakkostaan kiinnipitämisestä.KooKoo kausi jatkuu perjantaina Raumalla Lukkoa vastaan. Lue koko uutinen:

