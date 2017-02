Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoon Tuokkola: Puristetaan joka helvetin pelissä niin paljon kun pumpusta lähtee Kouvolan KooKoo ei onnistunut tällä kaudella voittamaan kertaakaan Liigan runkosarjassa Turun Palloseuraa. KooKoo hävisi keskiviikkoiltana Sumulaaksossa kauden neljännenkin joukkueiden välisen kohtaamisen niukasti 1—2 (0—1, 1—0, 0—1). Vaikka neljän ottelun maalit menivät turkulaisille peräti 20—6, oli keskiviikon ottelu selvästi niistä tasaisin. — Valitettava kaava oli taas tänään. Olemme pelanneet hyvin kärkijoukkueita vastaan, mutta sitten kun se on lujassa, niin se on todella lujassa, tuskaili KooKoon päävalmentaja Tuomas Tuokkola pelin jälkeen. KooKoon tilanne alkaa käydä tukalaksi vaikka runkosarjassa on pelejä vielä 11 jäljellä. Lukko jätti SaiPa-voitollaan kouvolalaiset taulukossa viimeistä edelliseksi. Pudotuspeleihin KooKoolla on matkaa kuitenkin edelleen seitsemän pistettä. Ennen Ryan O’Connorin 1—1-ylivoimaosumaa KooKoo ehti pelata yli 213 minuuttia ilman maalia varsinaisella peliajalla. Tasakentällisin KooKoo ei ole tehnyt maalia yli 234 minuuttiin. — Nämä ovat meille kovia aikoja. Ollaan kuitenkin sitkeitä ja puristetaan joka helvetin pelissä niin paljon kun pumpusta lähtee. Se voittaminen vaan kiertää meitä, mutta periksi ei anneta, Tuokkola sanaili. KooKoon maalilla pelasi jo toisen kerran tällä kaudella yhden pelin lainasopimuksella JYPin Markus Ruusu. Luukkuvahdiksi oli pöytäkirjaan merkitty loukkaantumisen jälkeen kokoonpanoon paluuta tekevä Samu Perhonen. — En mä vastaa, totesi Tuokkola kysyttäessä olisiko Perhonen ollut täydessä pelikunnossa keskiviikkona. Perhosen ohella kokoonpanoon palasivat ykkösketjun keskellä pelannut Mikko Virtanen ja puolustaja O’Connor. Alakerrasta olivat poissa maajoukkueen mukana tämän viikon pelaava Mikko Lehtonen ja sairastuvalla vielä tovin viipyvä Niko Tuhkanen. Maalivahti Leland Irving ja kapteeni Josh Green kävivät viime viikolla tarkemmissa tutkimuksissa, eivätkä ne paljastaneet vakavia vammoja. Kaksikon paluusta tositoimiin ei kuitenkaan ole tietoa. Seuraavaksi KooKoolla on edessään kaksi erittäin tärkeää peliä. Perjantaina se kohtaa Lukon Raumalla ja ensi viikon tiistaina Sportin Kouvolassa. Lue koko uutinen:

