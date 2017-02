Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvola kulkee kohti ystävänpäivää — lue toimituksen menovinkit Kyllä, ystävänpäivä lähestyy. Sen kunniaksi Kouvolan korttelikodit tempaisevat erilaisilla tapahtumilla. Ystävänpäivä-korttityöpaja järjestetään Viitatuvassa (Jukolantie 6—8 B 2) huomenna torstaina kello 12.30—15. Ohjaajat ovat paikalla ja kertovat vinkkejä. Viitatuvassa on myös ystävänpäiväbingo. Se on vuorossa maanantaina 13. helmikuuta kello 11 alkaen. Tuvalla myös leivotaan sydämellisiä herkkuja. Varsinaisena ystävänpäivänä eli 14. helmikuuta Jokituvassa (Keskusaukio 1, Kuusankoski) keitetään ystävänpäiväkahvit kello 10—12. Viitatuvassa taas on runonlausuntaa kello 13 alkaen. Lausumassa on Onneli Wäck teatteri Virtakivestä. Oravanpesä (Viialankatu 5 C) tarjoaa kahvit ja leivonnaisen kello 11 alkaen. Ystävänpäivän iltaa voi viettää halutessaan Kouvolan teatterissa, joka järjestää avoimet ovet kello 18 lähtien. Ystävänpäivätunnelmiin virittää hyvissä ajoin Kouvolan seurakunnan yhteislaulutilaisuus huomenna torstaina. Aiheena on ystävyys. Samalla luvassa on asiaa Kouvolan ja Tuutarin välisestä ystävyysseurakuntatyöstä. Paikka on Kouvolan Maria-sali (Savonkatu 40) ja aika kello 18. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/08/Kouvola%20kulkee%20kohti%20yst%C3%A4v%C3%A4np%C3%A4iv%C3%A4%C3%A4%20%E2%80%94%20lue%20toimituksen%20menovinkit/2017221879374/4