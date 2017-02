Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kymenlaakson Osuuspankille viime vuonna 4 000 uutta asiakasta Kymenlaakson Osuuspankki sai viime vuonna noin 4 000 uutta asiakasta. Osuuspankki on imenyt asiakkaita muilta pankeilta. Toimitusjohtaja Juha Korhonen vahvistaa, että suurin osa uusista asiakkaista on pankinvaihtajia. Korhonen ei halua yksilöidä menettäjiä nimeltä. Suuri salaisuus ei kuitenkaan ole ollut, että viime aikoina erityisesti Nordea on menettänyt paljon asiakkaitaan. Keväällä julkisuuteen vuotaneet tiedot Nordean veroparatiisiyhtiöistä saivat monet asiakkaat äänestämään jaloillaan. Osuuspankin pankinjohtaja Pekka Katainen muotoilee asian siten, että ”uusia asiakkaita on tullut muualtakin”. Katainenkaan ei halua puhua nimistä. — Yleisesti voi sanoa, että pankkimaailmassa negatiivinen uutisointi näkyy, hän sanoo. Kymenlaakson Osuuspankin viime vuosi sujui mallikkaasti. Toimitusjohtaja Korhonen sanoo olevansa erittäin tyytyväinen tulokseen. Oikaistu liikevoitto oli lähes 17 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2015 oli yli kolme miljoonaa euroa pienempi. Asuntoluottoja nostettiin Kymenlaakson Osuuspankista viime vuonna reilut 156 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuodesta oli 5,5 miljoonaa euroa. Asuntolainojen marginaalit liikkuvat Juha Korhosen mukaan tällä hetkellä haarukassa 1—1,5 prosenttia. Marginaali on pankin lainasta itselleen perimä palkkio. Euribor-korot ovat edelleen alhaisella tasolla, joten asuntolainojen tuotot tulevat pankeille pitkälti marginaaleista. — Kymenlaaksossa asuntolainatilanne on erilainen kuin kovissa kasvukeskuksissa. Siellä kilpailu on vieläkin kovempaa, Korhonen sanoo. Lue koko uutinen:

