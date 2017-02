Uutinen

Kouvolan Sanomat: Linjat yli sadan vuoden takaa: Myllykoskelaisen veneenveistäjän siro purjejolla valmistui tilaustyönä Myllykoskelaisen Jari Vanhatalon veistämä venekaunotar on esillä perjantaina alkavilla Venemessuilla Helsingissä. Puinen purjejolla valmistui viime kesänä. Vanhatalo kohtasi vuosi sitten messuilla henkilön, joka sanoi haluavansa veneen. Kuin karkki eikä mitään muovista, kuuluivat vaatimukset. Neuvotteluissa vaihtoehdoista valikoitui Columbia Dinghy, jonka legendaarinen amerikkalainen N.G. Herreshoff suunnitteli vuonna 1905. Venettä hellin ilmein silmäilevä Vanhatalo sanoo, että tämä jolla on tunnettu lastinkantokyvystään ja monista mainioista ominaisuuksistaan. Sen valmistamisessa on käytetty viittä eri puulajia. Runko on mahonkia, köli, tievit ja lattiarallit ovat tammea, kaaret ja pituusjäykisteet saarnia, penkit amerikanpähkinäpuuta, masto ja puomi oregoninmäntyä. Kylkien niitit ovat kuparia ja helat kiillotettua pronssia. Ainoastaan yhdessä materiaaliasiassa on hieman tingitty. Nostoköli lukitaan yläasentoonsa kuminauhan avulla silloin, kun purjehditaan myötätuulessa. — Kuminauhaa kun ei saa puusta, Vanhatalo naurahtaa. Jollan nimi on Lili. Vanhatalo rakensi sen Kotkan Puuvenekeskuksessa. Asiakkaan nimeä hän ei paljasta, mutta kertoo veneen olevan käytössä järvellä. Nyt on meneillään kausihuolto. — Kun tekee näin kauniin ja siron veneen, menee siihen paljon aikaa. Muuten työ ei ole erityisen vaikea. Erilaisia fiilistelyjuttuja on toki haettava, jotta sirous ja keveys korostuvat. Monessa paikassa kulmien pyöristykset antavat juuri näitä piirteitä, Vanhatalo sanoo. Nykytyyliin verrattuna masto ja puomi ovat hyvin ohuita. Ne kannattelevat kuitenkin yli kuuden neliön purjetta, jonka ansiosta tämä vene kulkee hyvin kevyessäkin tuulessa. Columbia Dinghy on mukana myös Euroopan suurimman puuvenelehden Classic Boatin palkintoehdokkaana, kun tänä keväänä valitaan vuoden venettä. Traditional New Build -sarjassa on puolisen tusinaa muuta ehdokasta eri puolilta maailmaa. Voittaja julistetaan huhtikuun alussa. Vanhatalo on valmistunut puuveneveistolinjalta Ekamista Haminasta. Valmistumisensa jälkeen hän on yrittäjänä pyörittänyt Miilu-Veneet Oy:tä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/08/Linjat%20yli%20sadan%20vuoden%20takaa%3A%20Myllykoskelaisen%20veneenveist%C3%A4j%C3%A4n%20siro%20purjejolla%20valmistui%20tilausty%C3%B6n%C3%A4/2017221877696/4