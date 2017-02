Uutinen

Kouvolan Sanomat: Opetustauluja, karttapalloja, Arabian astioita — Tillolan koulun jäämistö huutokaupataan lauantaina Iitissä järjestetään lauantaina huutokauppa, jossa on tarjolla Tillolan koulun käytöstä poistettuja tavaroita. Huudettavana on muun muassa vanhoja opetuskarttoja, opetustauluja, karttapalloja ja Arabian kouluastioita. Vaikka kyseessä ovat Tillolan koulun tavarat, itse huutokauppa järjestetään Kausalan koululla. Tarkempi osoite on Juoksijantie 22. Tavarat ovat nähtävillä koulun juhlasalissa kello 9—9.30, ja itse huutokauppa alkaa kello 9.30. Maksutapana huutokaupassa on vain käteinen. Tillolan koulu sulki ovensa keväällä 2015 ja sai uuden omistajan tammikuussa, kun kausalalaisen Manu Backmanin yrityksen Täystuho Oy:n 65 000 euron tarjous hyväksyttiin. — Tiloihin siirtyy yrityksen toimintaan siirtyviä toimintoja. Sen tarkemmin en vielä avaa suunnitelmia ennen kuin nimet on paperissa, Backman sanoi tarjouksen hyväksymisen jälkeen. Lue koko uutinen:

