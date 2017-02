Uutinen

Kouvolan Sanomat: Raakamaidon myynti helpottui — aikaisempi laki oli liian tiukka, ministeriöstä myönnetään Raakamaidon myyntiin liittyvää lainsäädäntöä on kevennetty. Muutos lieventää tutkimusvelvoitteita, jotka on koettu paitsi työläiksi myös kalliiksi. Maa- ja metsätalousministeriön asetusmuutos astui voimaan maanantaina. Aikaisempi laki velvoitti yli 2500 litraa vuodessa raakamaitoa myyvät tuottajat tutkimaan maidon monien eri taudinaiheuttajien varalta. Esimerkiksi EHEC-bakteerin varalta tuli aikaisemmin tutkia koko karja kerran vuodessa. Nyt testit voidaan korvata maitosuodatinnäytteellä. Myös kampylobakteerin voi jatkossa tutkia samalla menetelmällä. Listeriatestit ovat jatkossa pakollisia vain, jos raakamaidon myyntiaika on yli kaksi vuorokautta. Muutokset eivät koske tuottajia, joiden raakamaidon vuosittainen myynti jää alle 2500 litran. Tiukkoja rajoituksia päätettiin poistaa osana ministeriön norminpurkukierrosta. Varsinkin pari vuotta sitten säädetty laki raakamaidon myynnistä koettiin turhan tiukaksi. — Aikaisemman lainsäädännön henki oli enemmänkin se, asia haluttiin tehdä tuottajille niin vaikeaksi, että heidät saataisiin luopumaan myynnistä kokonaan. Nyt on todettu, ettei ole meidän asia tehdä saantia vaikeaksi. Kuluttajat osaavat varmasti itse punnita riskit, raakamaidossa on kuitenkin myös hyviä puolia. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/08/Raakamaidon%20myynti%20helpottui%20%E2%80%94%20aikaisempi%20laki%20oli%20liian%20tiukka%2C%20ministeri%C3%B6st%C3%A4%20my%C3%B6nnet%C3%A4%C3%A4n/2017521880119/4