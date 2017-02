Uutinen

Kouvolan Sanomat: Risto Aalto soittaa Kuusankosken Taideruukissa Beatles-klassikoita mandoliinilla Kouvolalainen muusikko, multi-instrumentalisti ja soitonopettaja Risto Aalto ei vielä teini-ikäisenä ollut sisäistänyt, miten hienoa musiikkia The Beatles 1960-luvulla teki. Bändi oli kyllä tuttu, sillä isä-Aalto kuunteli sitä kotona. — Bändin sävellysten hienouden tajusin kuitenkin vasta aikuistuttuani, 26-vuotias Aalto kertoo. Nyt Aalto on sovittanut toistakymmentä Beatles-klassikkoa mandoliinille. Hänen While My Mandolin Gently Weeps -konsertti soi Kuusankosken Taideruukissa perjantaina. Aallon mandoliinikonsertissa kuullaan tunnin verran liverpoolilaisyhtyeen tuotantoa. Mukana ovat muun muassa kappaleet Yesterday, Can't Buy Me Love, Michelle ja Come Together. — Suurin osa kappaleista noudattaa alkuperäistä levytystä, mutta joissakin on mukana myös omia lisäyksiäni. Jokaisen kappaleen kyllä tunnistaa Beatles-sävellykseksi, Aalto lupaa. Hänen missionaan on tehdä paitsi Beatlesin musiikkia myös mandoliinia tutummaksi suurelle yleisölle. Hän toivoo, että instrumenttia ei yhdistettäisi ainoastaan kansanmusiikkiin tai nähtäisi pelkkänä seinäkoristeena. Aalto toivoo raivaavansa tietä mandoliinille myös musiikkiopistoihin ja muihin oppilaitokseen yhtenä mahdollisena instrumenttivalintana. — Kouvolan kansalaisopistossa aloiteltiin jo mandoliiniryhmää, mutta se kuivui kasaan, kun muutama joutui lopettamaan sen kesken. Uuden ryhmän perustaminen tulevaisuudessa on kuitenkin mahdollista, Aalto sanoo. Risto Aallon While My Mandolin Gently Weeps -konsertti on 10.2. kello 18 Pato Klubilla Kuusankosken Taideruukissa. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/08/Risto%20Aalto%20soittaa%20Kuusankosken%20Taideruukissa%20Beatles-klassikoita%20mandoliinilla/2017221881631/4