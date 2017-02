Uutinen

Kouvolan Sanomat: Suosittu opiskelijabussivuoro Kouvolasta Jyväskylään poistuu — Onnibusin toimitusjohtaja pitää vuorojen lisäystä mahdollisena Savonlinjan aikeet lakkauttaa Kouvolan ja Jyväskylän välillä kulkevia bussivuorojaan vaikuttavat ainakin opiskelijoihin. Sunnuntaisin kello 17.30 Kouvolasta lähtevä vuoro on usein ollut niin täynnä, että liikennöitsijä on lähtenyt matkaan kahdella autolla. Toukokuun alusta alkaen Kouvolan ja Jyväskylän välillä kulkee vain yksi Matkahuollon vuoro päivässä kumpaankin suuntaan. Vuoro lähtee Kouvolasta päivittäin kello 18.45 ja Jyväskylästä arkisin kello 12 ja viikonloppuisin kello 11.30. Onnibus.com tarjoaa Jyväskylästä Kouvolaan lähteville aamuvuorot kello 7.30 ja 10 maanantaista lauantaihin ja iltavuorot kello 18.30 ja 21 sunnuntaisin. Kouvolasta Jyväskylään matkustaville on päivittäin neljä vuoroa: 11.45, 12.50, 14.55 ja 15.55. Onnibusilla aloitettiin keskiviikkona yt-neuvottelut. Toimitusjohtaja Lauri Helke ei vielä osaa sanoa, tulevatko ne vaikuttamaan Kouvolan kautta kulkeviin vuoroihin. Hän ei kuitenkaan pidä sitä todennäköisenä. — Kuutostien osalta ei ole suunnitteilla muutoksia, koska siellä ovat vielä tietyöt käynnissä. Niiden valmistuttua pystymme parantamaan tai ehkä jopa lisäämään liikennettä sillä suunnalla, tai esimerkiksi ulottamaan sen Imatralle asti. Junamatkailijalle on tarjolla enemmän vaihtoehtoja kuin bussin käyttäjälle, mutta matka-ajat vaihtelevat kolmesta viiteen tuntiin. Arkisin Kouvolasta Jyväskylään lähtee kahdeksan vuoroa, joista ensimmäinen 5.29 ja viimeinen 18.23. Lauantaisin vuoroja on neljä ja sunnuntaisin yhdeksän, joista viimeinen lähtee 21.23. Jyväskylästä Kouvolaan lähtee arkisin kuusi junavuoroa, joista ensimmäinen 5.25 ja viimeinen 16.44. Lauantaisin vuoroja on kuusi ja sunnuntaisin neljä. Kello 16.44 on kaikkina päivinä myöhäisin lähtöaika. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/08/Suosittu%20opiskelijabussivuoro%20Kouvolasta%20Jyv%C3%A4skyl%C3%A4%C3%A4n%20poistuu%20%E2%80%94%20Onnibusin%20toimitusjohtaja%20pit%C3%A4%C3%A4%20vuorojen%20lis%C3%A4yst%C3%A4%20mahdollisena/2017309/4