Kouvolan Sanomat: Tehy: Hoitoalan työntekijöiden rokotuksia ei aina tilastoida Prosenttiluvut eivät kerro koko totuutta rokotettujen hoitoalan työntekijöiden määrästä. Näin sanoo sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestön Tehyn työympäristöasiantuntija Anna Kukka. — Ympäri maata on käytössä erilaisia rokotuskäytäntöjä sekä tapoja niiden dokumentointiin. Kaikilla työpaikoilla ei tehdä rokotuksista merkintää työntekijän potilasasiakirjoihin. Osalla rokotukset merkataan, osalla ei. Työntekijöiden rokottamisessa kausi-influenssaa vastaan on suuria eroja. Rokotukset hoidetaan paikoittain työnterveyshuollon koordinoimana. Toisilla työpaikoilla työntekijät rokottavat toisiaan. Tehyn tietojen mukaan joillain työpaikoilla on listattu kaikkien näkyville rokotetut ja rokottamattomat työntekijät. Kukan mukaan tällaiset listat ovat lainvastaisia, jos ajatellaan työntekijän yksityisyyden suojaa. — Painostus ei edistä rokotuksen ottavien määrää. Olisi argumentoitava henkilökunnalle rokotusten hyötyä itselle ja potilaalle paremmin. — Asiaa on tarkasteltava myös yksilön näkökulmasta. Työntekijällä saattaa esimerkiksi olla voimakkaita yliherkkyyksiä tai huonoja kokemuksia aiemmista rokotuksista. Tartuntatautilain kokonaisuudistuksen myötä työntekijöiden ja opiskelijoiden rokotuksia koskeva pykälä astuu voimaan ensi vuonna. Kukka toivoo, että Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n laatima uusi ohjeistus on yhtenäinen kaikille. — Ei ole kenenkään eduksi, että jokaisella työpaikalla on oma rokotuskäytäntönsä. Myös yleinen ohjeistus rokottamattomien työntekijöiden osalta on välttämätön, jotta heillä olisi työssä jatkaminen alalla mahdollista. Tehy suosittaa, että toistaiseksi työpaikoilla henkilöstö noudattaa THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön nykyisiä ohjeita. THL suosittelee influenssarokotusta paitsi hoitajille ja lääkäreille, myös potilashuoneissa ruuan jakeluun ja siivoukseen osallistuville työntekijöille. Lue koko uutinen:

