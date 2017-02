Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tulipallo kiisi taivaalla noin kuusi sekuntia satojen kilometrien päässä — ilmiöstä havainto myös Kouvolasta Pohjois-Suomessa lensi keskiviikkoaamuna kirkas tulipallo, joka nähtiin lähes koko Suomessa. Esimerkiksi Kouvolasta on tullut havainto ilmiöstä Ursan Taivaanvahti-palveluun. Tulipallotyöryhmän jäsenet Aki Taavitsainen ja Jani Lauanne Mikkelin Ursasta saivat kuvattua kaukana pohjoisessa kiitäneen tulipallon tulipallokamerallaan Kiiskinmäen tähtitornilta. — Tulipallo lensi taivaalla noin kuusi sekuntia ja joidenkin lähihavaintojen mukaan se vastasi kirkkaudeltaan täysikuuta. Se näkyi pohjoiskameramme kuvassamme matalalla horisontissa, koska etäisyyttä kohteeseen on lähes 700 kilometriä. Hyvin kirkkaasta tulipallosta tuli selkeän ja pilvettömän pakkassään ansiosta runsaasti havaintoilmoituksia Ursan Taivaanvahti-havaintopalveluun Etelä-Suomesta asti. Taavitsainen kertoo, että Ursan matemaatikko Esko Lyytisen mukaan kyseinen tulipallo paloi lähes kokonaan ilmalentonsa aikana loppuun. Se ei pudottanut kuin korkeintaan pieniä hitusia avaruuden kiviä ja nekin lensivät pääasiallisesti Venäjän puolelle. Ursan sivujen mukaan Taivaanvahti-havaintopalveluun on tullut tapahtumasta 127 havaintoa, mikä on merkittävä määrä. Tulipallo nähtiin noin kello 6.35. Alustava arvio putoamisalueesta on Sallan suunnalla. Lue koko uutinen:

