Uutinen

Kouvolan Sanomat: Uutisen takaa: Odotuksiin nähden KooKoon meno Liigassa on ollut tahmeaa Juhlasta tultiin arkeen, kun KooKoo aloitti kuluvan kautensa jääkiekon Liigassa. Tulokaskausi meni uutuuden viehätyksessään lähtökohtiin peilattuna hienosti monella mittarilla katsottuna, joten odotukset tähän kauteen ladattiin aiempaa korkeammalle. Siinä missä paluukausi jätti tukun mukavia muistoja, meneillään oleva sesonki tulvii myös tavaraa muistojen albumiin. Näistä muistoista tuppaa vain puuttumaan mukavuus. Sijasta 10 lohkeava viimeinen pudotuspelipaikka on toki yhä KooKoon ulottuvilla, mutta viimeaikaisten räpiköintien perusteella matka on liian pitkä. Viittä eri maalivahtia peluuttaneelle KooKoolle on sattunut ja tapahtunut kaikenlaista. Kaikki alkoi jo elokuussa Imatralla harjoitusturnauksesta, jossa maalivahti Samu Perhonen ja tähtisentteri Jarkko Malinen saivat kolhuja. Seuraavalla viikolla harjoituspelissä loukkaantui maalivahti Juha Järvenpää, jolle tuli tylysti puolen vuoden sairausloma ja kolmas polvileikkaus parin vuoden sisällä. Tällaiset lyhyeen ajanjaksoon osuvat vammat eivät voi olla vaikuttamatta muuhun joukkueeseen etenkin henkisellä puolella. Julkisesti asiasta ei haluta puhua, koska se kuulostaisi selittelyltä. Kaikesta huolimatta KooKoo sai tuloksellisesti kohtuullisen hyvän alun sarjakauteen. Kotivoitot SaiPasta ja HIFK:sta eivät kuitenkaan johdattaneet joukkuetta toivottuun lentoon. Sen sijaan yksittäisen pelin merkitys vaikutti juuri toiseen suuntaan, kun KooKoo romahti ensin Turussa TPS:lle 8—2 ja viikkoa myöhemmin Lahdessa Pelicansille 8—0. Tästä alkoi kiertyä pelillinen umpisolmu, joka johti marraskuussa 21 ottelun jälkeen päävalmentaja Petri Mattilan erottamiseen. KooKoolla ei ole homma jäänyt vajaaksi hyvästä hengestä, kovasta yrittämisestä tai joukkueelle pelaamisesta. Kouvolalaisjoukkueessa on jaksettu jauhaa töitä huonoinakin päivinä, ja positiivisuutta on pumpattu pintaan. Positiivisuuden ilmentymä on Mattilan korvaajaksi palkattu Tuomas Tuokkola, joka on julkisissa esiintymissä varmasti Liigan hymyilevin ja eniten ulospäinsuuntautunut päävalmentaja. Joulukuussa hymy vain leveni, kun KooKoo lähti lyhyelle sarjatauolle viiden ottelun voittoputkessa. Ja mikä merkittävintä, putki rakentui täydestä 15 pisteen potista. Mutta joulu toi tällä kertaa KooKoolle lahjojen sijasta flunssaepidemian. Se rikkoi kokoonpanon ja pakotti joukkueen aloittamaan työnsä alusta. Joulun jälkeen KooKoo on pelannut 15 ottelua ja naarannut voiton varsinaisella peliajalla vain kahdesti. Vain HIFK ja Jukurit ovat kaapineet samalta jaksolta vähemmän pisteitä kuin KooKoo. KooKoon kapteeni, ammattilaisurallaan yli tuhat ottelua pelannut kanadalainen Josh Green on ollut kolme viikkoa poissa kokoonpanosta. Green, 39, sai marras—tammikuun aikana kolmessa eri ottelussa ikävät tällit, jotka pahimmassa tapauksessa estävät koko uran jatkamisen. KooKoon lukuisat loukkaantumiset ovat tulleet nopeissa pelitilanteissa, joten syyttävää sormea on turha osoitella valmennuksellisiin ratkaisuihin. Sitä paitsi fysiikkavalmennus ja fysioterapiapalvelut ovat Kouvolassa Liigan huipputasoa. Tehottomuus maalintekopaikoissa on muodostunut KooKoolle sitkeäksi ongelmaksi. KooKoo ruopii parhaillaan toista kertaa tällä kaudella tilanteessa, jossa kouvolalaisjoukkue on jäänyt maalitta kahdessa ottelussa peräkkäin. Joukkueesta löytyy vähintään kymmenen maalia tehneitä miehiä viisi — yksi enemmän kuin viime kaudella — mutta heistä Kai Kantolan (13) ja Anrei Hakulisen (10) esitykset ovat olleet ailahtelevia. Kantola on maalannut kahdesti samassa ottelussa kolme kertaa, joten loput seitsemän osumaa on siroteltu harvakseltaan. Kantolan tilastoriviltä pistää silmään lukema –17, joka on koko sarjan yli 500 pelaajasta pohjasakkaa. Vahvan voimahyökkääjän maineessa seitsemättä kauttaan Liigassa pelaavalta kahden passin Kantolalta on mennyt liikaa aikaa oman pelinsä etsimiseen. Samat sanat pätevät Jarkko Immoseen. KooKoon oma kasvatti palasi 15 muualla vietetyn kauden jälkeen Kouvolaan juhlavasti kolmevuotisella sopimuksella. Kaukalossa tahmeasti liikkuva Immonen ei ole erottunut edukseen missään vaiheessa. 40 ottelun pistesaldo on laimea 2+4=6. Kahtena viime kautena Vaasan Sportissa Immonen teki 31 ja 35 pistettä. Koko kauden KooKoon pistepörssiä johtanut Juha-Pekka Haataja on pelaaja, jolle luulisi jatkosopimusta sorvattavan. Maalintekijänä tunnettu Haataja on näyttänyt pelintekijän taitojaan sitä enemmän, mitä pidemmälle kausi on edennyt. Malista ja Leijonien EHT-ryhmässä vakiokasvoksi noussutta Mikko Lehtosta viedään jo vahvasti muihin maisemiin ensi kaudeksi. Valmiit jatkosopimukset KooKoolla on Immosen lisäksi Perhosen, Arttu Pellin, Veeti Vainion, Toni Hyvärisen, Jan-Mikael Juutilaisen, Eero Savilahden ja Sami Tammisen kanssa. Robin Jacobssonin sopimukseen sisältyy optio ensi kaudesta. Tapio Ahlroth Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien urheilutoimituksen esimies. tapio.ahlroth@kouvolansanomat.fi | Twitter: @Tapparberg Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/08/Uutisen%20takaa%3A%20Odotuksiin%20n%C3%A4hden%20KooKoon%20meno%20Liigassa%20on%20ollut%20tahmeaa/2017221874933/4