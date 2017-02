Uutinen

Kouvolan Sanomat: Alle 16-vuotiaille pakolaisille etsitään sijaisperheitä, kouvolalaisperheille tarjolla koulutus Helsingissä Pelastakaa Lapset etsii tukiperheitä turvapaikan saaneille lapsille, jotka ovat tulleet Suomeen ilman huoltajiaan. Perheille on tarvetta, sillä alle 14-vuotiaita turvapaikan saaneita on Suomessa yhteensä noin 350. Sijaisperheitä haetaan alle 16-vuotiaille turvapaikan saaneille. — Uutisoinnissa on tähän asti keskitytty 16—17-vuotiaisiin nuoriin miehiin, jotka tulevat kohta täysi-ikäisiksi, mutta se ei ole koko totuus. On pieniäkin lapsia, jotka tarvitsevat tukea, sanoo järjestön Etelä-Suomen aluejohtaja Kristiina Mattinen. Pelastakaa lapset on saanut hankkeensa tueksi kaksivuotisen EU-apurahan turvapaikan saaneiden perhehoidon kehittämiseen. Apuraha on myönnetty EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta. Hankkeen aikana on tarkoitus kehittää malli pakolaislasten erityistarpeisiin, mutta samalla aloittaa jo sijaisperheiden koulutus. — Sosiaalityöntekijä on vastaillut jo koko päivän perheiden yhteydenottoihin. Valmisteluja on tehty niin pitkälle, että olemme valmiita aloittamaan valmennuksen heti kun saadaan ensimmäinen ryhmä kasaan, Mattinen kertoi keskiviikkoiltapäivänä. Yhteen ryhmään on kaavailtu maksimissaan kahdeksaa perhettä. Koulutkset järjestetään Helsingissä ja Tampereella, joten kouvolalaisperheiden luonnollinen kouluttautumispaikka olisi Helsinki. Pelastakaa Lapset toivoo sijaisperheiksi sekä kantasuomalaisia että maahanmuuttajaperheitä. — Ajattelemme, että juuri perhehoito on parasta kotouttamista näille lapsille ja nuorille, Mattinen sanoo. Kiinnostuneet ovat hänen mukaansa tervetulleita valmennukseen pohtimaan, voisiko oma perhe olla sopiva sijaisperheeksi. — Ei tarvitse olla mikään supervanhempi. Riittää, että perheen oma tilanne on kunnossa ja tasapainoinen. Lue koko uutinen:

