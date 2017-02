Uutinen

Kouvolan Sanomat: Austinin Peppi Pitkätossu otti luulot pois Kouvolassa on muutaman viimeksi kuluneen vuoden aikana nähty useita uransa ehtoopuolella olevia bluesartisteja. Tällä kertaa näytille tuli maanantaina 27 vuotta täyttänyt Jackie Venson. Juurimusiikin saralla voidaan siis puhua vasta nupuillaan olevasta artistista. Yksin Texasin Austinista lennätetty Jackie Venson tapasi trionsa suomalaisjäsenet ensimmäisen kerran vasta keikkapaikalla, mutta rumpali Olli Ontronen ja basisti Rauli Suuronen olivat lukeneet läksynsä. Kotiyleisön ei tarvinnut kokea myötähäpeää, päinvastoin. Alkujännityksen jälkeen kitaristi Venson vapautui: komppiryhmä seurasi perässä, teki hän sitten mitä tahansa. Klassista pianoa vielä kuusi vuotta sitten täysipäiväisesti opiskellut Venson on ottanut bluesin, funkin ja soulin tunnuspiirteet hyvin haltuunsa. Vibrakammeton Stratocaster sai illan mittaan rajua kyytiä. Kitarasta löytyi yllättävän paljon erilaisia sävyjä. Venson käyttää rohkeasti kaikua ja muita efektejä. Reggae-henkisessä Lost in Timessa Venson koetteli juurimusiikin rajoja luuppaamalla psykedeelisiä dub-efektejä. Back to Earth -kappaleessa hän haki samanlaista höyhenen kevyttä ilmaisua kuin Peter Green aikanaan Albatross-kappaleessa. What I Need oli puolestaan riffirynkytys, jossa Venson upotti Primus-henkisten rähinäriffien väliin sofistikoidun pehmeää loungereggaeta. Aretha Franklinin kuuluisaksi tekemä Chain of Fools oli suvereeni näyttö siitä, että isosti sovitetun soulklassikon voi tulkita sydäntä särkevästi myös triokokoonpanolla. Kahden täysipainoisen setin jälkeen vaadittiin encorea. Venson ei tästä hätkähtänyt, vaan opetti yleisön edessä rytmiryhmälle kokonaan uuden biisin. Räiskyvästi yleisönsä ottanut Austinin Peppi Pitkätossu teki selväksi, että puheet bluesin urautumisesta voidaan unohtaa. | Matti Tieaho Lue koko uutinen:

