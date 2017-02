Uutinen

Kouvolan Sanomat: Hygieniakoordinaattori Jaana Palosara: ”Hoitoalan työntekijöistä noin 80 prosenttia rokotettu Kouvolassa” Hygieniakoordinaattori Jaana Palosara sanoo, että Kouvolassa sairaalapalveluissa ja vastaanottopalveluissa henkilökunnasta noin 80 prosenttia on rokotettu kausi-influenssaa vastaan. Paikoitellen on yksiköitä, joissa rokotuskattavuus on yli 90 prosenttia. Palvelukeskuksissa, sosiaalitoimessa ja hoiva-asutuksessa työskentelevillä rokotuskattavuus on pienempi. Kymenlaakson tartuntataudeista vastaava infektioylilääkäri Risto Pietikäinen arvioi keskiviikkona, että koko Kymenlaaksossa hoitoalan työntekijöistä vain noin 20 prosenttia ja keskussairaalan työntekijöistä 57 prosenttia on ottanut rokotuksen kausi-influenssaa vastaan. Palosara sanoo, että näkemysero johtuu siitä, että rokotuksen saaneiden määrää ei pystytä viemään järjestelmiin tarpeeksi nopeasti. — Rokotuksen saaneista työntekijöistä ei ole olemassa ajan tasalla olevia tilastoja, koska niitä ei pystytä tekemään samaan tahtiin rokotusten kanssa influenssakauden alla, Palosara kertoo. Kouvolan kaupungin terveyspalveluissa työntekijöille järjestetään rokotustilaisuuksia tai heitä rokotetaan yksiköissä. Lupa rokotuksen kirjaamiseen pyydetään aina rokotettavalta. Tieto rokotuksesta lähetetään ennalta sovitusti infektiotautien torjunnan yksikköön, jossa tieto tilastoidaan. Rokotettujen määrää verrataan henkilökunnan määrään kyseisellä osastolla, jolloin saadaan rokotuskattavuusprosentti. Rokotukset tehdään avoimesti ja selkeästi. Jaana Palosara sanoo, että on mahdollista, että työnantaja ei tiedä työntekijän rokotuksista, mutta avoimessa työyhteisössä työntekijät puhuvat keskenään ja tietävät toisten rokotuksista. Kertomisen pakkoa ei silti ole. Koulutukset henkilökunnalle, sähköpostitse lähtevät tiedotteet ja hygieniakoordinaattorien yksikkökäynnit ovat aivan samoja julkiselle ja yksityiselle puolelle. — Eri kunnissa on erilaisia toimintatapoja, mutta Kouvolassa asiat ovat henkilökunnan rokotusten osalta hyvin. Rokotusten määrää pidetään korkeana valistuksella ja ohjauksella. Palosara ei usko, että hoitajien terveyssyyt estäisivät juurikaan rokotuksen saamisen. Jos henkilö haluaa rokotteen huolimatta mahdollisesta allergisesta reaktioista, voidaan hänet rokottaa etukäteen sovitusti esimerkiksi päivystyksessä valvotuissa oloissa. Jos henkilöä hoitava lääkäri ei suosittele rokotusta, ei henkilöä rokoteta. Tällaisten työntekijöiden määrä on Kouvolassa vain muutamia henkilöitä. — Jos on joku rokottamaton, niin sitten käytetään maskia influenssakauden ajan. Tämä ei ole suositus vaan ohje, jota noudatetaan. Lähtökohta on se, että potilasturvallisuus on taattava. Lisäksi henkilökunnan työturvallisuus ja terveyden ylläpitäminen ja sen edistäminen on olennainen osa henkilökunnan hyvinvointia, Palosara sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/09/Hygieniakoordinaattori%20Jaana%20Palosara%3A%20%E2%80%9DHoitoalan%20ty%C3%B6ntekij%C3%B6ist%C3%A4%20noin%2080%20prosenttia%20rokotettu%20Kouvolassa%E2%80%9D/2017221887008/4