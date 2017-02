Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kaslink lisää omia brändejään Korialla toimiva Kaslink tuo markkinoille lisää omia tuotemerkkejä. Seuraavaksi yritys lanseeraa hyvinvointi- ja terveystuotteisiin keskittyvän Tahto-tuotesarjansa. Tulossa on myös lisäravinne- ja superfood-tuotteita. Näin Kaslink vahvistaa omia brändejään suhteessa elintarvikkeiden sopimusvalmistukseen muille tuotemerkeille. Aiemmin Kaslink on jo tuottanut muun muassa Maire-merkin maitoja ja maitotuotteita. Samalla yritys pyrkii jatkamaan kasvua koko Suomen markkinoilla. — Panostamme nyt vahvasti omien kuluttajabrändien kehittämiseen ja niiden alla uusien kategorioiden luomiseen sekä tuoteinnovaatioihin, sanoo markkinointijohtaja Juha-Petteri Kukkonen. Kukkonen on työskennellyt Kaslinkissa veljiensä Matin ja Tuomaksen kanssa nyt puolisen vuotta. Aiemmin hän on toiminut muun muassa start-up- ja mainostoimistoaloilla Sydneyssä ja Lontoossa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/09/Kaslink%20lis%C3%A4%C3%A4%20omia%20br%C3%A4ndej%C3%A4%C3%A4n/2017221885777/4