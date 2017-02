Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvola sai 19 000 euroa vihapuheen ehkäisyyn Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi tammikuun lopussa Kouvolan kaupungille 19 000 euroa käytettäväksi vihapuheen ennaltaehkäisyyn ja yhdenvertaisuuden edistämiseen nuorisotyössä. Yhteensä OKM myönsi yli 900 000 euroa 14 eri hankkeelle. Nuorisopalveluiden palveluvastaava Tuula Soininkallio kertoo, että rahojen avulla nuorisopalvelut aikoo muun muassa jakaa ajankohtaista ja oikeaa tietoa epäluulojen lieventämiseksi ja avarakatseisuuden edistämiseksi. Tavoitteena on myös auttaa eri alkuperistä tulevia nuoria integroitumaan yhteisöön. Toimintaa järjestetään nuorisotiloissa ja oppilaitoksissa. Varsinkin Rasismin vastaisella viikolla maaliskuussa on luvassa paljon ohjelmaa. — Meillä on esimerkiksi tyttöjen ilta Ohjaamossa, jonne on kutsuttu erityisesti maahanmuuttajanuoria, mutta joka on avoin kaikille. Keskiviikkona nuortenillassa on mukana Xamkin kansainvälisiä opiskelijoita. Maistellaan ruokaa eri maista ja katsotaan Leijonansydän-elokuva, Soininkallio kertoo. Rasismin vastaisella viikolla käynnistetään myös somehaaste, jonka aikana voi pohtia, mitä hyvää voi oppia toisista kulttuureista. Haasteen voittaja palkitaan kakkukahveilla. Maahanmuuttajavanhemmille nuorisopalvelut on laatinut selkeät esitteet nuorten vapaa-ajanviettomahdollisuuksista Kouvolassa. Lisäksi heille järjestetään oma vanhempainilta, missä voi tutustua nuorisopalveluiden toimintaan. Lue koko uutinen:

