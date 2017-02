Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan Suunnistajien Tuuli Suutarille kotikisojen toinen MM-mitali Kouvolan Suunnistajien Tuuli Suutari ylsi pronssille torstaina hiihtosuunnistuksen nuorten MM-kilpailujen pitkällä matkalla Imatralla. 20-vuotiaiden sarjan maailmanmestaruuden vei Venäjän Aleksandra Rusakova, ja hopeaa otti Suomen Liisa Nenonen. Suutari hävisi Nenoselle 43 sekuntia. — Alussa kartanluku ei ollut sujuvaa, ja jouduin pysähtelemään lähes joka risteyksessä. Ihan tyytyväinen ei voi olla, vaikka loppujen lopuksi suoritus oli ihan ok, Suutari pohdiskeli. Keskiviikkona Nenonen juhli MM-kultaa ja Suutari MM-hopeaa sprinttikisassa. Suutarin mukaan mitalit ovat tuoneet kriittisyyttä suoritusten arviointiin. Tuuli Suutari on hallitseva maailmanmestari keskimatkalla. Imatralla keskimatkan kilpailu on ohjelmassa lauantaina. Kisojen päätöspäivänä sunnuntaina käydään viestit. Suomi sai mestarin myös torstaina, kun kotkalainen Väinö Kotro voitti 17-vuotiaiden pitkän matkan EM-kullan. Orimattilalaista Rastivarsoja edustava kouvolalainen Eerik Nurminen sijoittui neljänneksi ja jäi mitalista runsaan minuutin. Lue koko uutinen:

