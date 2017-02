Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan käräjäkanslialle lisää käsiteltäviä asioita — oikeusministeriö esittää velka-asioiden keskittämistä Tuomioistuimia työllistäviä riidattomia velka-asioita aiotaan keskittää kahdeksaan käräjäoikeuteen. Kymenlaakson käräjäoikeus on suunnitelmien mukaan yksi tuomioistuimista, jossa asioita käsiteltäisiin. Tähän asti juttuja on käsitelty kaikissa 27 käräjäoikeudessa. Riidattomat velka-asiat ovat esimerkiksi maksamattomia laskuja. Oikeus voi ratkaista tällaiset asiat kirjallisessa käsittelyssä. Oikeusministeriön työryhmä julkisti ehdotuksensa aiheesta tiistaina. Työryhmän laskelmien mukaan valtion menot pienentyisivät keskittämisen ansiosta miljoonalla eurolla vuodessa. Muutos liittyy käräjäoikeusverkon uudistukseen, joka pyritään toteuttamaan vuoden 2019 alussa. Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä, jossa käräjäoikeuksien määrää ehdotetaan vähennettäväksi 20:een. Samalla tuomioistuinten erilliskanslioita aiotaan lakkauttaa. Kotkan kanslia on lakkautuslistalla. Riidattomien velka-asioiden keskittäminen tulee eduskunnan käsittelyyn omana hallituksen esityksenään myöhemmin tänä vuonna. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/09/Kouvolan%20k%C3%A4r%C3%A4j%C3%A4kanslialle%20lis%C3%A4%C3%A4%20k%C3%A4sitelt%C3%A4vi%C3%A4%20asioita%20%E2%80%94%20oikeusministeri%C3%B6%20esitt%C3%A4%C3%A4%20velka-asioiden%20keskitt%C3%A4mist%C3%A4/2017221886768/4