Kouvolan Sanomat: Kouvolan peruskoulujen tasa-arvosuunnitelmat myöhässä — muillakin isoilla kunnilla sama tilanne Kouvolan peruskoulujen tasa-arvosuunnitelmat ovat myöhässä. Tasa-arvovaltuutetun ja Opetushallituksen mukaan tasa-arvosuunnitelmien piti olla valmiina 1.1.2017. Kouvolan kunta järjestää suunnitelmaan vaaditun tasa-arvokyselyn 3.—9.-luokkalaisille, huoltajille ja opetushenkilöstölle maalis-huhtikuussa. Kunta lähetti kouluille ohjeistuksen syksyllä. Hidas alku on tasa-arvovaltuutetun toimiston ylitarkastajan Miko Lempisen mukaan ollut yleistä isoissa kunnissa, vaikka asia on ollut tiedossa jo kaksi vuotta. Esimerkiksi Helsinki lähetti ohjeistuksensa kouluille vasta syys-lokakuussa. Jos valmistelu on lähtenyt käyntiin syksyllä, ei Lempisen mukaan voi olettaa, että valmista olisi tullut uuteen vuoteen mennessä. — Mitä suurempi kaupunki, sen hitaammin rattaat pyörivät, Lempinen sanoo. Lempinen myöntää, että ohjeistus sen suhteen, mitä piti tarkalleen olla tehtynä 1.1.2017 mennessä oli epäselvää. Myöhästymisestä ei tule sanktioita, eikä aikatauluun ole suhtauduttu liian ankarasti. Tärkeintä Lempisen mukaan on, että selvitystyö tehdään perusteellisesti, ja että suunnitelmat pannaan myös käytäntöön. — En halua kuulla, että suunnitelmat ovat mapissa, ja kukaan ei tiedä niiden sisältöä. Haluamme tietää, miten suunnitelmat on viety käytäntöön, ja millä tavoin kunta tätä valvoo. Kouvolan perusopetuksen palvelualueen esimies Sari Keskinen on samaa mieltä. Viivästynyt aikataulu selittyy hänen mukaansa aiheeseen syventymisellä. — En koe, että Kouvola olisi myöhässä. Lähestymme aihetta käytännönläheisesti ja tutkimme tarkkaan, miten tasa-arvo kouluissa koetaan, Keskinen sanoo. Kouvolan peruskoulujen tasa-arvosuunnitelmat on tarkoitus lisätä osaksi tulevaa lukuvuosisuunnitelmaa. Vain Elimäen yhtenäiskoulu toimitti tasa-arvosuunnitelmansa Kouvolassa tarkastettavaksi vuodenvaihteeseen mennessä. Koulu teetti oppilaille oman tasa-arvokyselyn, ja laati sen pohjalta tasa-arvosuunnitelman. Ylitarkastaja Miko Lempinen tietää myös muita yksittäisiä kouluja Suomessa, jotka ovat tehneet oman tasa-arvosuunnitelmansa. Toimintatavassa sinänsä ei ole mitään väärää, mutta Lempinen arvioi, että nämä koulut saattavat joutua tekemään kyselyn uudestaan. — Yksittäisen koulun tekemä tasa-arvokysely ei ole kaupungin hyödynnettävissä, jos se ei ole yhdenmukainen kaikille oppilaitoksille laaditun kyselyn kanssa. Opetushallitus teettänee selvityksen kuntien ja koulujen vuorovaikutuksesta suunnitelmien laatimisessa vuoteen 2019 mennessä. Lue koko uutinen:

