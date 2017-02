Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolassa 11 ennakkoäänestyspaikkaa ja kaksi äänestysbussia — tässä lista Kevään kuntavaalien ennakkoäänestys alkaa 29. maaliskuuta. Vaalien ennakkoäänestyspaikat on nyt julkistettu. Kouvolassa paikkoja on 11, minkä lisäksi kirjastoautot Regina ja Oravan Matti toimivat äänestysbusseina omilla reiteillään. Koko maassa ennakkoäänestyspaikkoja on noin 900. Tyypillisiä äänestyspaikkoja ovat kirjastot, kunnan- ja kaupunginvirastot ja kauppakeskukset. — Ennakkoäänestämisen suosio on kasvanut tasaisesti. Syksyn 2012 kuntavaaleissa 42,4 prosenttia vaalien äänistä annettiin ennakkoon, sanoo Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom. Eniten äänestyspaikkoja on Helsingissä (35) ja Oulussa (25). Keskimäärin jokaista noin 6 000 asukasta kohti on yksi ennakkoäänestyspaikka. Luvut perustuvat oikeusministeriön tietoihin ennakkoäänestyspaikoista. Ennakkoäänestys on ollut käytössä kuntavaaleissa vuodesta 1972 alkaen. Vuoden 2012 kuntavaaleissa ennakkoon äänesti 42,4 prosenttia äänioikeutetuista. Kunnittain ennakkoäänestysaktiivisuus vaihteli Korsnäsin 10,0 prosentista Kaskisten 54,3 prosenttiin. Kaskisten lisäksi myös Lestijärven ja Savukosken kunnissa ennakkoäänestysaktiivisuus ylsi yli 50 prosenttiin. Ennakkoäänestää voi missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Äänestää voi vain oman kunnan ehdokasta. Ennakkoäänestys loppuu 4.4. Kuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 9.4. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/09/Kouvolassa%2011%20ennakko%C3%A4%C3%A4nestyspaikkaa%20ja%20kaksi%20%C3%A4%C3%A4nestysbussia%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89t%C3%A4ss%C3%A4%20lista/2017221885119/4