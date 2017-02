Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kuntaranking tuo pyyhkeitä: Kyselyn mukaan Kouvolan seutu on toiseksi vähiten vetovoimainen alue Kouvolan positiivinen pöhinä ei näy Elinkeinoelämän keskusliiton tuoreessa kuntarankingissa. Kouvola sijoittuu nimittäin 25 vertaillun seutukunnan joukossa toiseksi viimeiseksi — vain Kajaani on rankingin mukaan vähemmän vetovoimainen paikka kuin Kouvola. Vertailussa ovat mukana ne 25 kaupunkia, joista vastauksia tuli eniten. Ranking on tehty tilastovertailun ja yritysjohtajille tehdyn kyselyn perusteella. Kyselyyn vastasi joulu—tammikuussa yhteensä 2 206 yritysjohtajaa eri puolilta Suomea. Vastaajat edustavat suomalaisia työnantajayrityksiä. Listan kärjessä ovat Seinäjoki, Turku ja Hämeenlinna. Kotka—Hamina on juuri Kouvolan yläpuolella sijalla 23 ja Lappeenranta sijalla 19. Vetovoimaa lisäsivät kyselyssä muun muassa yritysten mahdollisuudet osallistua julkiseen palvelutuotantoon, erilaisten yritysten tasapuolinen kohtelu ja lupaprosessien nopeus ja sujuvuus. Lisätietoja tuloksista löytyy EK:n verkkosivuilta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/09/Kuntaranking%20tuo%20pyyhkeit%C3%A4%3A%20Kyselyn%20mukaan%20Kouvolan%20seutu%20on%20toiseksi%20v%C3%A4hiten%20vetovoimainen%20alue/2017221885372/4