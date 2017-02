Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kuusankosken S-Market Koskikaran talosta puretaan osa parkkipaikan tieltä, Valkeala remontoidaan — KSO teki 13,8 miljoonan voiton Kymen Seudun Osuuskauppa ilmoittaa investoivansa tänä vuonna kiinteistöihinsä enemmän kuin viime vuonna. Kouvolassa ohjelmassa on ainakin S-markettien uudistukset Valkealassa ja Kuusankoskelle. Myös Valkealan ABC remontoidaan. Viime vuonna investointeihin käytettiin 10,4 miljoonaa. Kuusankoskella aiotaan remontoida keskustan vanhempi S-market eli Koskikara. Rakennuksessa on tyhjiä liiketiloja, jotka puretaan uusien parkkipaikkojen tieltä. — Kuusankosken vanhan S-marketin piha on ollut ajoittain ahdas, joten rakennamme lisää parkkipaikkoja. Kaupan pinta-alaan uudet parkkipaikat eivät vaikuta, sanoo Kymen Seudun Osuuskaupan toimitusjohtaja Jouko Vehmas. Sekä Kuusankosken että Valkealan S-marketit saavat remonteissa nykyaikaisemman ilmeen. Muun muassa kalusteita uusitaan. Remonttien tarkka aikataulu on vielä auki, mutta Vehmas kertoo, että remontit alkavat hyvissä ajoin tänä vuonna ja ne on tarkoitus saada valmiiksi tämän vuoden aikana. Kymen Osuuskaupan myynti kasvoi viime vuonna 0,4 prosenttia edellisvuodesta ja oli yhteensä 517,6 miljoonaa euroa. Kauppa kävi loppuvuonna paremmin kuin alkuvuonna. — KSO kulkee paljolti Kymenlaakson toimeliaisuuden ja elinvoiman tahdissa. Nyt näyttää tältä osin valoisammalta kuin pitkään aikaan. Omistajille on vielä keväällä luvassa ennätykselliset ylijäämänpalautukset. Palautettavaksi esitetty määrä on kokonaisuudessaan noin 5 miljoonaa euroa. Asiakasomistajia jo noin 85 000. Viime vuonna palautus oli keskimäärin 231 euroa, kun vastaava luku valtakunnallisesti oli 174 euroa. Konsernin operatiivinen tulos ennen veroja oli 13,8 miljoonaa euroa eli noin 600 000 euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Juttua muokattu kello 15.19. Juttuun lisätty tietoja. Lue koko uutinen:

