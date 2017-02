Kuusankosken S-Market Koskikaraa puretaan parkkipaikan tieltä, Valkeala remontoidaan — Kymen Seudun Osuuskauppa teki 13,8 miljoonan voiton

Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kymen Seudun Osuuskauppa teki 13,8 miljoonan voiton — Valkealan ja Kuusankosken S-marketit uusitaan Kymen Seudun Osuuskauppa ilmoittaa investoivansa tänä vuonna kiinteistöihinsä enemmän kuin viime vuonna. Kouvolassa ohjelmassa on ainakin S-markettien uudistukset Valkealassa ja Kuusankoskelle. Myös Valkealan ABC remontoidaan. Viime vuonna investointeihin käytettiin 10,4 miljoonaa. Osuuskaupan myynti kasvoi viime vuonna 0,4 prosenttia edellisvuodesta ja oli yhteensä 517,6 miljoonaa euroa. Kauppa kävi loppuvuonna paremmin kuin alkuvuonna. — KSO kulkee paljolti Kymenlaakson toimeliaisuuden ja elinvoiman tahdissa. Nyt näyttää tältä osin valoisammalta kuin pitkään aikaan, sanoo toimitusjohtaja Jouko Vehmas tiedotteessa. Omistajille on vielä keväällä luvassa ennätykselliset ylijäämänpalautukset. Palautettavaksi esitetty määrä on kokonaisuudessaan noin 5 miljoonaa euroa. Asiakasomistajia jo noin 85 000. Viime vuonna palautus oli keskimäärin 231 euroa, kun vastaava luku valtakunnallisesti oli 174 euroa. Konsernin operatiivinen tulos ennen veroja oli 13,8 miljoonaa euroa eli noin 600 000 euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/09/Kymen%20Seudun%20Osuuskauppa%20teki%2013%2C8%20miljoonan%20voiton%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Valkealan%20ja%20Kuusankosken%20S-marketit%20uusitaan/2017221886496/4