Kouvolan Sanomat: Lukijalta: Kouvolalaislääkäri ryöpyttää sairaankuljetuksen käytäntöjä Sairaankuljetus on nykyisin suuri ongelma, kirjoittaa lääkäri Raimo Lind. Lind sanoo lukijarkirjoituksessaan, että hätäkeskuslaitos ei toimi eikä ambulanssihenkilökunta pysty aina arvioimaan potilaan hoidon tarvetta. — Kutsuttuani ambulanssin paikalle on ambulanssin henkilökunta päättänyt, että potilas ei tarvitse lääkärin tutkimusta, vaikka minä lääkärinä olen ollut toista mieltä, Lind kirjoittaa. Hän mainitsee myös hätäkeskusten keskittämisestä seuranneet virheet ambulanssin ohjaamisessa oikeaan paikkaan. — Hoidon viivästyminen tulee aina kalliimmaksi puhumattakaan potilaan ruumiillisesta ja henkisestä kärsimyksestä. Tosin näyttää siltä, että sotessa rakennetaan niin tehokas byrokratia, että siellä ei paljon potilasta tarvita, Lind suomii. Koko lukijakirkoitus ja siitä virinnyt keskustelu on luettavissa alla olevan linkin kautta. Lue koko uutinen:

