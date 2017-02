Uutinen

Kouvolan Sanomat: Mökkiläiset vaativat melurajan nostamista Vekaralla — korkea melumuurikin kelpaa pakkolunastuksen sijaan Mökkiläisten ja puolustusvoimien taistelussa Vekaranjärvellä on uusi käänne. Pakkolunastuksen uhkaaman kiinteistön omistajat hakevat muutosta ympäristölupaan Valkealassa Vekaranjärvellä. Pakkolunastusta vastaan painivan kiinteistöyhtymän omistajat esittävät Vekaranjärven ampumaradan ympäristölupapäätösten keventämistä. Mökin menettäminen kävisi terveyden päälle, mutta ampumaradan pauke ei, he perustelevat. Etelä-Suomen AVI:lle 26. tammikuuta tehty esitys yllätti asian esittelijänkin. — Ikinä ei ole tullut aloitetta, jossa halutaan keventää lupaehtoja. Yleensä ympäristölupiin vaaditaan tiukennuksia, esittelijä Anne Puska sanoo pitkään kokemukseensa viitaten. Ympäristöluvan höllentämistä hakeneet mökin omistajat ovat esittäneet myös meluntorjuntaa yhtenä keinona pakkolunastuksen sijaan. Puolustusvoimien lausunnossa torjutaan jyrkästi aiemmin esitetyn mökkikohtaisen meluntorjunnan rakentaminen. — Kohdekohtaiset meluntorjuntatoimenpiteet merkitsisivät tässä tapauksessa noin kymmenen metriä korkean meluesteen, aidan tai maavallin rakentamista kiinteistöjen rajalle. Tämänkaltaisen meluesteen rakentamista kiinteistön rajalle ei voida pitää tarkoituksenmukaisena huomioon ottaen maisemalliset seikat, sotilaslakimies, varatuomari Satu Sinkkonen logistiikkalaitoksen esikunnasta sanoo. Karjalan prikaati on käyttänyt Vekaranjärven ampumaradan meluntorjuntaan 2 340 000 euroa vuosina 2012—2013. Lue koko uutinen:

