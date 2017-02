Uutinen

Kouvolan Sanomat: Muumit saivat uudet äänet — Kouvolan teatterista tuttu Heljä Heikkinen on Niiskuneiti Muumilaakson tarinoita -klassikkosarjan uusina ääninäyttelijöinä nähdään sekä konkareita että nousevia tähtiä. C More tiedotti näyttelijävalinnoista torstaina. Muumilaakson asukkaiden uusina ääninäyttelijöinä kuullaan muun muassa Kouvolan teatterissakin näytellyttä Heljä Heikkistä. Hän on uuden suomennoksen Niiskuneiti. Muumipappana kuullaan Juha Varista, Muumimammana Katja Aakkulaa ja Muumipeikkona Aksu Palménia. Poliisimestarin äänenä on Salattujen Elämien Seppo Taalasmaana parhaiten tunnettu Jarmo Koski. Pikku Myyn äänenä on Karolina Blom ja Niiskuna Jon-Jon Geitel. Käsikirjoituksen suomalaisen kieliversion uudesta suomennoksesta vastaa Minna Tasanto. MTV esittää ensimmäiset 26 uudelleenmasteroitua ja -äänitettyä suomenkielistä jaksoa C More -suoratoistopalvelussa, joka aukeaa viikolla 7. Uudistettuja jaksoja esitetään 20.2. lähtien myös C More Juniori -kanavalla. Kevään aikana Muumilaakson tarinoita -sarja aloittaa myös MTV3-kanavan viikonloppujen lastenohjelmistossa. Lue koko uutinen:

