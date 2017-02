Uutinen

Kouvolan Sanomat: Myllykoski saa oman yksityisen päiväkodin Myllykosken Pappilantiellä aloittaa elokuussa uusi yksityinen päiväkoti. Entisen seurakuntatalon tontille rakennettava päiväkoti on 64-paikkainen. Pihlajaksi nimetty päiväkoti erikoistuu luontokasvatukseen. Norlandia Päiväkotien aluejohtajan Katriina Kärjen mukaan päiväkodin varhaiskasvatuksessa luontopainotus näkyy päivittäisissä toiminnoissa. — Toiveenamme on, että lapset oppivat arvostamaan luontoa ja viihtymään luonnossa säällä kuin säällä ja että heistä kasvaa luontoa kunnioittavia koululaisia. Luontopäiväkotiin perustetaan kolme ryhmää. Ryhmien sisällä lapset jaetaan pienryhmiin. — Pienryhmät jaetaan yleensä ryhmään ikätasojen mukaan. Jokaisella pienryhmällä on omahoitaja. Päiväkoti järjestää myös esiopetusta. Esiopetusryhmässä pitää olla vähintään seitsemän lasta. — Päätämme esiopetuksen järjestämisestä vasta sen jälkeen, kun tiedämme minkä ikäisille lapsille päiväkotipaikkaa haetaan. Kokopäivähoito Pihlajassa maksaa yhtä paljon kuin kunnallisessa päivähoidossa. Pihlaja on Norlandia Päiväkodit -ketjun ensimmäinen Kaakkois-Suomeen perustettava päiväkoti. Norjalaisella yrityksellä on Suomessa kaikkiaan 37 yksikköä 16 kunnassa. Lue koko uutinen:

