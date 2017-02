Benny Kultajalka ja Kanuuna Keenin taikaklopot vievät aikamatkalle

Benny Kultajalka, Kanuuna Keen, Roy Race, Melchester Rovers, Johnny Puuma, Super-Mac, Harjumäen Sisu... Buster.

Jo pelkät nimet nostattavat nostalgiapyörremyrskyn joka tempaa saman tien mukaansa 1970-luvulle. Tuolloin keskenkasvuiset urheilusta kiinnostuneet pojanklopit selasivat ahkerasti Buster-sarjakuvalehteä. Sen putoamista postilaatikkoon odotettiin yhtä kiihkeästi kuin Aku Ankkaa.

Buster on urheiluaiheinen sarjakuvalehti, joka ilmestyi Semicin julkaisemana Suomessa 1970- ja 1980-luvuilla. Alkuperäismaassaan Ruotsissa lehden elonkaari oli pidempi: 1967—2005.

Lehti herätettiin Suomessa uudelleen eloon viime vuoden lopulla, kun Egmontin kustantama 200-sivuinen Buster-sarjakuvakirja ilmestyi.

Esipuheen kirjaan on laatinut sarjakuvakäsikirjoittaja Pauli Kallio.

— Kuulun siihen sukupolveen, joka luki Busteria vähän päälle kymmenen ikäisenä. Luin Buster-kokoelman sarjat tietokoneen ruudulta ennen kuin kirjoitin esipuheen. Yllätyin siitä miten hauskaa niiden pariin palaaminen oli ja kuinka hyvin muistin eräät sarjat.

Jo 1990-luvun alusta asti käsikirjoitustyötä tehnyt Kallio on myös julkaissut ja kääntänyt lukuisia sarjakuvia. Kallio ei osaa arvioida alkuperäisten lehtien keräilyarvoa, mutta jonkinmoisen kulttimaineen hän uskoo Busterin saavuttaneen.

— Buster on jättänyt pysyvän jäljen lukijoittensa alitajuntaan ja monet alkuperäistä lukijakuntaa nuoremmatkin tietävät sen maineen. En tiedä kiehtovatko sarjat nykynuoria, mutta minun ikäpolvelleni niiden nostalgia-arvo on täysi kymppi.

Ensimmäisessä Buster-kirjassa on mukana kaksi kenties Busterin suosituinta jalkapallosarjakuvaa: Benny Kultajalka ja Melchester Rovers.

— Ne eivät ole nykykatsannossa maailman parhaita sarjakuvia, mutta ne kertovat aika paljon omasta ajastaan ja brittifutiksen juurista.

Ikuiseksi amatöörijalkapalloilijaksi itseään kutsuva Kallio nostaa Buster-suosikikseen Melchester Roversin ja Roy Racen.

— Varmaankin sarjan jonkinasteisen realismin vuoksi. Tykkäsin kyllä Bennystäkin, mutta sankarin taikakengät tuntuivat pikkuvanhasta lukijasta vähän höpsöiltä. Muista sarjoista muistan ainakin vapaapainija Johnny Puuman, jota luki paremman puutteessa.

Buster-faktoja

Lehdessä oli sarjakuvien lisäksi artikkeleita, haastatteluita ja lukijapalsta. Lehden sarjakuvat tulivat enimmäkseen englantilaisista Tiger ja Roy of the Rovers -lehdistä. Jalkapallon ohella tarinoita oli myös jääkiekosta, yleisurheilusta, vapaapainista, moottoriurheilusta ja nyrkkeilystä.

Busterin suosituimpia sarjoja:

Benny Kultajalka -sarjan päähenkilö Benny Dane pitää jalkapallosta, mutta on siinä huono. Hän saa pelitaitonsa vanhan pelaajalegendan Sid ”Kanuuna” Keenin jalkapallokengistä.

Harjumäen Sisu on Max Lundgrenin Harjuvaaran pallokerho -kirjoihin (Åshöjdens BK) perustuva sarjakuva. Sarja kertoo jalkapallojoukkueesta ja sen vaikutuksesta Harjumäen kehittymiseen.

Melchester Rovers (Roy of the Rovers) on kaikkien aikojen pisimpään (1954—1993) ilmestynyt jalkapallosarjakuva. Sen päähenkilö on Roy Race, joukkueen pelaava valmentaja. Joukkue pelaa Englannin jalkapalloliigaa ja on ollut varsin menestyksekäs.

Super-Mac (Hot Shot Hamish Balfour) on humoristinen jalkapallosarjakuva. Super-Macin tavaramerkki oli superpotku, joka on niin voimakas, että katkaisee maalin yläriman tai repii verkon hajalle, ellei maalivahti sitten iskeydy maalin sisään laukauksen voimasta. Skotlantilainen Ulko-Hebrideiltä kotoisin oleva Super-Mac Mahony pelaa jalkapalloa Skotlannin liigan Princes Parkissa ja Glengow Rangersissa.

Muita sarjoja olivat muun muassa nimikkosarjakuva Buster, Aavefutaaja (The Footballer Who Wouldn’t Stay Dead), Durrell’s Palace, Futisihmekaveri (Tommy’s Troubles), Ihmepoika Argentiinasta (The Kid from Argentina), Johnny Puuma (Johnny Cougar), Juniorit, Jääraketit, Kenguru-Kid, Knock-Out Charlie (Curly Canoe), Marksin veljekset (The Marks Bothers), Martinin mini (Martin Marvellous Mini), Niku Nokkela, Peter Pantteri, Rummuttajat (IFK Trumslagaren), Skid Solo ja Kiekkokaksoset.