Uutinen

Kouvolan Sanomat: KPL perusti junioripäällikön pestin: Kopla-kasvatti Harri Liekola siirtyy junioripuolelle viestintävastaavan tehtävästä Kouvolan Pallonlyöjät on palkannut itselleen junioripäällikön. Tehtävässä aloittaa helmikuun 15. päivä Harri Liekola, joka on aiemmin toiminut KPL:n viestintävastaavana. Liekola on jo entuudestaan valmentanut KPL:n junioreita monta vuotta. 34-vuotias Liekola on koulutukseltaan sosionomi ja työskennellyt lasten ja nuorten parissa lastensuojelussa ja nuorisotyössä. — Junioripäällikön työstä on puhuttu jo jonkun aikaa, ja nyt siihen avautui loistava mahdollisuus, Liekola sanoo seuran tiedotteessa. KPL:n junioreissa pelaa tällä hetkellä noin 200 lasta. KPL:n A- ja B-juniorit ovat voittaneet viime vuosina useita SM-mitaleita. Viime kauden päätteeksi KPL palkittiin vuoden juniori- ja lisenssiseurana. Junioripäällikön päätehtävä on hoitaa seuran junioripuolen asioita ja samalla kehittää toimintaa. Liekola vastaa pääasiallisesti varsinkin G—D-junioreiden toiminnan kehittämisestä. Liekolan palkkaamista helpottaa Pesäpalloliiton myöntämä 10 000 euron tuki. — Juniorityömme on ollut menestyksestä viime vuosina. Seuratoiminnan kehittäminen vaatii pitkäjänteistä työtä ja uskon, että Liekola tuo siihen omalla panoksellaan uusia asioita, sanoo KPL:n toiminnanjohtaja Jukka Rasimus. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/10/KPL%20perusti%20juniorip%C3%A4%C3%A4llik%C3%B6n%20pestin%3A%20Kopla-kasvatti%20Harri%20Liekola%20siirtyy%20junioripuolelle%20viestint%C3%A4vastaavan%20teht%C3%A4v%C3%A4st%C3%A4/2017221890956/4