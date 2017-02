Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kaakkois-Suomessa kaadettiin 2800 hirveä — määrä on maan keskikastia Syksyn 2016 hirvijahdeissa saatiin Kaakkois-Suomen riistakeskusalueella saaliiksi 2800 hirveä. Kaakkois-Suomessa kaadettujen hirvien määrä on maan keskikastia, sillä niitä kaadettiin seitsemänneksi eniten. Suomessa on 15 riistakeskusaluetta. Koko maassa saalis oli noin 50 000 hirveä, mikä on noin 12 prosenttia edellisvuotta enemmän. Määrä vastaa keväällä hirvitalousalueilla suunniteltua verotustarvetta. Hirvisaalis kasvoi edelliseen vuoteen nähden kaikilla riistakeskusalueilla lukuun ottamatta Pohjois-Karjalaa, jossa se pienentyi noin kolmanneksella. Lukumääräisesti eniten hirviä metsästettiin jälleen Lapin ja Oulun alueilla, yhteensä noin 15 500 yksilöä. Hirvenmetsästykseen osallistuu Suomessa vuosittain noin satatuhatta metsästäjää. Hirvitiedon keruu uudistui viime syksynä, kun saalis- ja havaintotiedot voitiin palauttaa sähköisesti Oma riista -palvelussa. Ominaisuudet otti käyttöönsä 90 prosenttia kaikista hirviseurueista. Lue koko uutinen:

