Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoo meni lukkoon päätöserän alussa — ero pudotuspelipaikkaan venähti kymmeneen pisteeseen Pudotuspelipaikkaa jääkiekon Liigassa tavoitteleva KooKoo teki matkalleen taas yhden ylimääräisen mutkan häviämällä perjantaina Rauman Äijänsuon jäähallissa Lukolle 5—2.Tappion lisäksi KooKoon perjantai-iltaa synkisti se, että edellä olevista joukkueista Jukurit ja Sport voittivat omat ottelunsa. KooKoon seuraavana vastustajana tiistaina odottava Vaasan Sport on nyt sijalla kymmenen kiinni viimeisessä pudotuspelipaikassa. Ero viivan paremmalle puolelle venähti KooKoolla jo kymmeneen pisteeseen.Kaakkois-Suomen joukkueet KooKoo ja Lappeenrannan SaiPa ovat Liigassa häntäpään sijoilla 14 ja 15. KooKoolla on runkosarjaa pelaamatta kymmenen ottelua. Ensi viikolla Kouvolassa vierailevat Sport tiistaina ja Oulun Kärpät torstaina.KooKoo ja Lukko kohtasivat runkosarjassa neljästi, ja joka kerta teemana oli sarjan tyvipään taistelu. Juuri nyt joukkueilla on kulku eri suuntiin, sillä siinä missä KooKoo kärsi neljännen peräkkäisen tappionsa, Lukko naarasi kolmannen voittonsa putkeen. Kuudesta viimeisimmästä ottelustaan Lukko on voittanut viisi.Jo torstaina Raumalle matkustanut KooKoo hallitsi ottelua kaksi erää ja johti ennen päätöserää puolustaja Mikko Jokelan ylivoimamaalilla 0—1. Joulu- ja tammikuun sairastuvalla pysytellyt Jokela teki KooKoo-pestinsä 14. ottelussa toisen maalinsa.Juuri ennen toista erätaukoa Eero Savilahdella oli mahdollisuus lisätä KooKoon johtoa viikon toisesta läpiajostaan, mutta maalintekoyritys jäi tälläkin kertaa heppoiseksi.Kolmannessa erässä KooKoon paketti hajosi. Lukko riehui seitsemässä minuutissa kolme maalia ja käänsi pelin itselleen. Raumalaisjoukkueen sankareiksi nousivat Toni Koivisto (2+0), Ilmari Pitkänen (2+0), Keaton Ellerby (1+1) ja Jesse Virtanen (0+2).Koiviston 2—1-ylivoimamaali oli näyttävä ja suoraviivainen suoritus. Virtanen syötti hyökkäyssiniviivalle Koivistolle, joka polki täydessä vauhdissa KooKoon puolustajien välistä ja nosti kiekon rystypuolelta KooKoon maalivahdin Samu Perhosen ylänurkkaan.KooKoo tuli ajassa 53.45 maalin päähän, kun Kai Kantola ohjasi Juha-Pekka Haatajan lämärin ja kavensi 3—2:een kouvolalaisjoukkueen pelatessa ilman maalivahtia kuudella viittä vastaan.Vajaat kolme minuuttia myöhemmin ottelu ratkesi lopullisesti. Haataja passitettiin köykäisin perustein jäähylle estämisestä, ja Koivisto runttasi toisen ylivoimamaalinsa Peter Tiivolan ja Virtasen esityöstä. Pitkänen viimeisteli loppulukemat tyhjiin 17 sekuntia ennen päätössummeria. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/10/KooKoo%20meni%20lukkoon%20p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ser%C3%A4n%20alussa%20%E2%80%94%20ero%20pudotuspelipaikkaan%20ven%C3%A4hti%20kymmeneen%20pisteeseen/2017221893409/4