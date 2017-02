Uutinen

Kouvolan Sanomat: Millaista on hyvä elämä ja mitä Kouvolassa pitäisi säilyttää? Lauantaina sitä on mahdollisuus pohtia kansalaisopistolla Kouvolassa järjestetään lauantai-iltapäivänä kaikille avoin keskustelutilaisuus, jossa pohditaan Kouvolan ja Suomen tulevaisuutta. Pienryhmäkeskustelut ovat osa isompaa Suomen askeleet -kansalaiskeskustelusarjaa. Kouvolan tilaisuus on sarjassa järjestyksessä vasta toinen. Tapahtuma järjestetään kansalaisopistolla kello 13—16. — Toivomme mukaan ihan kaikenlaisia ihmisiä. Ei todellakaan tarvitse jännittää, pelätä tai olla erityisen fiksu. Paikalle saa tulla ihan omine ajatuksineen, sanoo projektisuunnittelija Anna Tastula Kansanvalistusseurasta. Kansanvalistusseura on 35-osaisen keskustelukiertueen järjestäjä. Tilaisuuteen voi ilmoittautua etukäteen kansalaisopiston sivujen kautta. Perjantai-iltapäivänä mukaan oli ilmoittautunut 13 keskustelijaa. Kouvolan osuutta alustaa aikuisväestön lautakunnan puheenjohtaja Jouko Leppäinen. —Keskustelut käydään pöytäkunnittain, joten keskustelun kulun kannalta ei ole väliä, vaikka olisi vain yksikin pöytä, mutta aineiston keruun kannalta olisi parempi, että olisi monta pöytää, Tastula sanoo. Tapahtumien idea on saada kerättyä kansalaisilta ajatuksia siitä, mikä nykyisin on hyvää ja säilyttämisen arvoista, mutta myös, miten Suomessa voisi elää hyvää elämää tulevaisuudessakin. Paikallisista keskusteluista kootut ajatukset toimitetaan paikallisille päättäjille. Niin myös Kouvolassa. Koko kiertueen aineistosta koostetaan raportti, joka toimitetaan tasavallan presidentti Sauli Niinistölle. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/10/Millaista%20on%20hyv%C3%A4%20el%C3%A4m%C3%A4%20ja%20mit%C3%A4%20Kouvolassa%20pit%C3%A4isi%20s%C3%A4ilytt%C3%A4%C3%A4%20Lauantaina%20sit%C3%A4%20on%20mahdollisuus%20pohtia%20kansalaisopistolla/2017221891162/4