Kouvolan Sanomat: Naisleijonat viimeistelee MM-kuntoaan Kouvolassa — Noora Räty pelannee maalissa Suomi kohtaa nuoren ja taitavan Venäjän joukkueen Euro Hockey Tour -turnauksen pelissä Kouvolassa. Viikonvaihteessa pelattava turnaus on Naisleijonille viimeinen ennen maaliskuun lopulla Yhdysvaltojen Plymouthissa pelattavaa MM-lopputurnausta. Kisojen alla joukkue pelaa vielä kaksi ottelua Pohjois-Amerikassa. Vierumäellä, Kouvolassa ja Jyväskylässä pelattavassa EHT-turnauksessa on tällä kertaa mukana vain kolme joukkuetta. — Aikataulua laadittaessa ei otettu huomioon, että Saksa pelaa samaan aikaan olympiakarsintoja, Mustonen perustelee. Suomi aloitti kolmen joukkueen EHT-turnauksen kaatamalla keskiviikkona Vierumäellä Ruotsin 3—1. Torstaina joukkueet kohtasivat Jyväskylässä, jossa Suomi oli parempi jatkoajalla 3—2. — Avauspeli oli meiltä todella hyvä. Tiukoista numeroista huolimatta se oli oikeastaan yhtä maalia alusta loppuun. Voitimme kahden ensimmäisen erän laukaukset 31—4, kehui päävalmentaja Pasi Mustonen turnausavausta. Turnauksen ohjelma on äärimmäisen tiukka. Suomi pelaa viidessä päivässä neljä ottelua ja kohtaa siis kahdesti sekä Ruotsin että Venäjän. — Viikonloppuna ovat mukana oikeastaan kaikki parhaat Euroopassa pelaavat MM-ehdokkaat. Yhdysvaltojen yliopistosarjoista on tarjolla kuusi naista. Eli turnauksen joukkueesta mahdollisesti 6—8 pelaajaa vaihtuu vielä ennen MM-kisoja, Mustonen laskeskelee. Euroopassa pelaavasta parhaimmistosta puuttuvat viikonlopun kokoonpanoista sairasteleva HC Luleån Michelle Karvinen ja Ilveksen Johanna Koivula. Joukkueen ykköstähti on miesten Suomi-sarjassa Nokian Pyryn joukkueessa pelaava maalivahti Noora Räty, joka torjuu todennäköisesti Venäjää vastaan myös perjantaina Kouvolassa. — Venäjä on mukana erittäin nuorella joukkueella, koska maan parhaimmisto päätti keskiviikkona voitokkaasti pelinsä Universiadeissa. Venäjä saa tosin aina jalkeille erittäin taitavan joukkueen, uskoo Mustonen. Suomi—Venäjä, jääkiekon naisten Euro Hockey Tourin ottelu Kouvolan jäähallissa kello 18.30 alkaen. Lue koko uutinen:

