Kouvolan Sanomat: Naisten jääkiekkomaaottelu, huutokauppa ja kuutamohiihtoa — katso tästä toimituksen menovinkit viikonlopulle Viikonloppu on pullollaan monenlaista tapahtumaa ja ajanvietettä Kouvolassa. Tässä toimituksen poiminnat viikonlopun tapahtumista. Perjantai on Kouvolassa urheilupäivä. Kouvottaret pelaa naisten Korisliigaa Mansikka-aholla. Vastassa on Hyvinkään ponteva. Samaan aikaan tapahtuu Sumulaaksossa, kun Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue kohtaa Kouvolan jäähallissa Venäjän. Molemmat ottelut alkavat kello 18.30. Lauantaina Iitissä on kaupan vanhaa tavaraa. Iitin kunta myy opetuskäytöstä poistettua tavaraa, kuten opetuskarttoja ja -tauluja, kirjoja ja karttapalloja, huutokaupassa. Huutokauppa alkaa Kausalan koululla kello 9.30, ja tavarat ovat nähtävillä kello 9 alkaen. Lauantaina vietetään myös 112-päivää. Kouvolan paloasemalla tapahtuu kello 10—14. Sunnuntaina voi lähteä vaikka ulkoilemaan, kun Koijärvellä järjestetään kuutamohiihto kello 18—20. Lähtö kimppakyydein Inkeroisten vanhalta torilta kello 18. Varustus: otsalamppu mukaan. Nämä ja muut tapahtumat löytyvät Kouvolan Sanomien tapahtumakalenterista. Lue koko uutinen:

