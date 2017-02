Uutinen

Kouvolan Sanomat: Noora Rädyn katse on jo Plymouthin MM-jäillä Maalivahti Noora Rädyn ja Suomen naisten jääkiekkomaajoukkueen katseet ovat jo vahvasti maaliskuun lopulla Yhdysvalloissa Plymouthissa alkavissa MM-kilpailuissa. MM-kuntoaan Euro Hockey Tourin turnauksessa kotimaassa viimeistelevä Naisleijonat kaatoi perjantaina Kouvolassa alkukangertelun jälkeen Venäjän lopulta helposti 7—2 (1—1, 4—0, 2—1). Noorta Räty pelasi Suomen maalilla turnauksen toisen kokonaisen ottelun ja selvisi iltapuhteesta vain 11 torjunnalla. Kolmannessa erässä koppeja kirjattiin vain yksi. — Sai seisoskella pitkiä aikoja toimettomana, mutta aina kun näki kiekon niin tilanne oli paha, luonnehti naisten maalivahtieliittiin maailmassa kuuluva Räty perjantain Venäjä-peliä. Maajoukkueessa Räty on torjunut tällä kaudella 15 ottelua. Miesten Suomi-sarjassa pelejä on kertynyt kymmenkunta KJT:n ja Nokian Pyryn maalilla. — Pelituntuma on hyvä, vaikka joukkueen vaihdon takia joulukuu meni kokonaan ja puolet tammikuustakin ohi. Miesten peleistä naisten maajoukkueen kyytiin hyppääminen ei Rädyn mukaan ole välttämättä ihan läpihuutojuttu. — Hidastan omaa peliäni ihan liikaa maajoukkueessa. Pitäisi vaan pelata eikä miettiä niin paljon. Vaikka Nokialla valmistaudutaan jo Suomi-sarjan pudotuspeleihin, on Rädyn tavoite selkeästi MM-kisoissa. — Pyryn mukana lähiviikot menevät varmasti kakkosveskarin roolissa, joten kyllä se tähtäin siellä Yhdysvalloissa on. Naisleijonien kokoonpanosta puuttuvat EHT-turnauksessa ykköskentällisessä pelaavat Michelle Karvinen ja Riikka Välilä, sekä tukku Yhdysvalloissa kiekkoilevia yliopistopelaajia. Siitäkin huolimatta Räty pitää joukkueen peliä MM-kisoja ajatellen jo varsin valmiina pakettina. — Emme ole hävinneet tällä kaudella kertaakaan eurooppalaiselle joukkueelle. Tämä on taktisesti paras maajoukkue missä olen pelannut. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/10/Noora%20R%C3%A4dyn%20katse%20on%20jo%20Plymouthin%20MM-j%C3%A4ill%C3%A4/2017221893710/4