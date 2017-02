Uutinen

Kouvolan Sanomat: Perhe remontoi kakkoskotinsa kotikonserttitaloksi Lehtomäessä — olohuoneessa kuullaan muun muassa kamarimusiikkia ja jatsia Marianne ja Tomi Uotila muuttivat kakkoskotinsa kotikonserttitaloksi Lehtomäessä. Ensimmäinen julkinen konsertti kuullaan omakotitalon olohuoneessa lauantaina. Marianne Uotilan mukaan 1800-luvulla säveltäjillä oli tapana pitää konsertteja kodeissaan. Musikaalinen aviopari päätti elvyttää tämän kulttuurin. — Ideana on, että pienessä tilassa yleisö pääsee taiteilijoiden iholle. Ihmiset voivat nauttia kahvia, kuunnella kaunista musiikkia ja virkistyä kulttuurillisessa miljöössä. Villa Concerto -nimeä kantavassa talossa kuullaan ammattimuusikoita kerran kuussa. Konsertit sisältävät muun muassa klassista musiikkia, jatsia, folkia ja kamarimusiikkia. Esiintyjinä on niin solisteja, kamariyhtyeitä kuin orkestereita Kouvolasta ja muualta Suomesta. Konsertteja voi seurata joko olohuoneessa tai rinnetalon sisääntulokerroksen parvelta, jonne on esteetön pääsy. Kuulijoita tiloihin mahtuu 30—40. — Musiikki pysyy omien seinien sisäpuolella, Uotila rauhoittelee naapurustoa. Konserttien sarjan aloittaa perheen 19-vuotias poika, pianisti Anton Uotila, joka soittaa muun muassa Beethovenia ja Chopinia. Konsertissa kuullaan myös kaksossisar Viola Uotilan ja Tomi Uotilan sellonsoittoa. Reilun 360 neliön omakotitalo valmistui vuonna 1995. Perhe asui siinä vuoteen 2008 asti, kunnes antoi sen vuokralle. Rakennusta alettiin peruskorjata uuteen käyttöön vuosi sitten. Konserttitoiminnan lisäksi Uotilat vuokraavat taloa muun muassa kokous- ja juhlakäyttöön. Siellä on myös tarkoitus järjestää erilaisia työpajoja, kuten kanteletyöpajoja. Uotilat tarjoavat toimintaa myös muun muassa pitkäaikaissairaille ja senioreille. Talossa on jo pidetty joitain yksityisiä tilaisuuksia erityisryhmille. Uotilat työskentelevät lehtoreina Lahden konservatoriossa. Lahdessa on myös heidän toinen kotinsa. Villa Concerto -talossa on asuintilat perheelle ja majoitustilat vieraileville taiteilijoille. Pianisti Anton Uotila esiintyy 11.2. kello 15 Villa Concertossa, Nuotanperä 12, Kouvola. Konsertti on ilmainen. Tämän vuoden ohjelmisto löytyy Villa Concerto -talon verkkosivuilta. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

