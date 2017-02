Uutinen

Kouvolan Sanomat: Sarjakärki Ponteva liian kova Kouvottarille — sarjatulokas kamppailee tiukasti pudotuspelipaikasta Kouvottarien ei tarvitse hävetä peliesitystään perjantaina naisten Korisliigassa, vaikka tuloksena olikin kotitappio.Sarjaa johtava viime kauden SM-hopeamitalisti Hyvinkään Ponteva kaivoi Mansikka-ahon hallista jo 11. peräkkäisen voittonsa. Numeroiksi kirjattiin 69—80 (34—50).Ottelu oli tasainen, ja Kouvottaret sai aikaan yhtä paljon heittoyrityksiä kuin HyPo sekä kakkosissa että kolmosissa. Levypallotaistelu kääntyi hyvinkääläisjoukkueelle 43—50.Kouvottarien tehot jakautuivat aiempaa tasaisemmin, sillä peräti viisi pelaajaa merkkautti kaksinumeroiset pistelukemat. Kakkosensa 50-prosenttisesti pussittanut Bianca Barton (15/2/6) kohosi parhaaksi.Jackie Luna-Castro (11/7) heitti neljästä kolmosesta kolme koriin, mutta kakkosissa sihti oli onneton (1/9).Ulriikka Nuolikoski, Whitney Frazier ja Roosa Frimodig tekivät kukin 10 pistettä. Kaksi kakkosta ja kaksi kolmosta säkittäneelle Frimodigille kymppi tarkoittaa kuluvan kauden piste-ennätystä.11 levypalloa noukkinut Frazier tilastoi kauden yhdeksännen tuplatuplansa. Luna-Castrolla tuplatuplia on 11. Espoo Unitedin Shenita Landry on yltänyt kaksinumeroisiin lukemiin kahdessa tilastokategoriassa 15 ottelussa.Kentän ykkönen oli odotetusti Pontevan konkari, suomalaisen naiskoripalloilun suuriin lukeutuva Taru Tuukkanen, joka tehtaili 19 pistettä ja kaapi 14 levypalloa.Bria Goss (18/7/6) ja Titta-Riina Lepistö (14/7) säestivät Tuukkasta onnistuneesti.Kuudentena oleva Kouvottaret tavoittelee tulokaskaudellaan pudotuspelipaikkaa. Naisten Korisliigassa runkosarjassa sijoille 1—2 sijoittuneet etenevät suoraan välieriin ja sijoille 3—6 sijoittuneet pelaavat puolivälierät kahdesta muusta välieräpaikasta. Kouvottarilla on runkosarjaa pelaamatta enää kuusi ottelua. Lue koko uutinen:

