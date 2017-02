Uutinen

Kouvolan Sanomat: Starboxin bloggaajien viikonloppuvinkit ennakkoluulottomille kokkaajille: kokeile Squaw-leipää, täytettyjä muffineja ja paahdettuja ruusukaaleja Starboxin bloggaajilta löytyy jälleen uusia reseptejä viikonlopuksi. Leivo leipää — kokeile uutta, sillä tällä kertaa Aavan meren itäpuolen -blogin Mrs B. kertoo Squaw-nimisen leivän reseptin. Sitä kutsutaan myös Indian princess breadiksi ja siihen tulee muun muassa siirappia, hunajaa, kaakaojauhetta ja seesaminsiemeniä. Katalogi-blogin Katariina Hostikka innostui täytetyistä muffineista. Leivonnan hauskin vaihe on täyttäminen. Töks ja pruit! Katariina neuvoo, että operaatio kannattaa suorittaa muffinien ollessa vielä lämpimiä, jolloin ruutta uppoaa leivonnaisen uumeniin vaivattomasti. Kakkupuoti Hurmaavan Marilla on yllättävä resepti, sillä hän kehottaa heittämään ennakkoluulot pois ja paahtamaan ruusukaaleja. Niistä saa loistavan lisukkeen ruualle ja ne toimivat myös salaatissa. Marin ohjeessa on maustamiseen käytetty oliiviöljyä, balsamicoa, suolaa ja mustapippuria. Lisää reseptejä löydät Starboxin ruoka ja juoma -osiosta. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

