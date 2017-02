Uutinen

Kouvolan Sanomat: Turvallisuus tapetilla 112-päivässä Kouvolassa — nuorilla ja ikäihmisillä yliedustus onnettomuuksissa Arjen turvallisuuden merkitystä korostetaan eri puolilla Suomea vietettävässä 112-päivässä. Nuorten ja iäkkäiden ihmisten turvallisuus on nostettu tänä vuonna tikun nokkaan. Tilastojen mukaan 15 — 24-vuotiaiden nuorten ja yli 70-vuotiaiden osuus on yliedustettuna liikenneonnettomuuksissa. Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa on usein taustalla ylinopeus. Noin 70 prosenttia onnettomuuksissa osallisina olleista 18 — 24-vuotiaista ajoi vähintään kymmenen kilometrin ylinopeutta. Yli 70-vuotiaiden onnettomuusriski kasvaa ja usein myös onnettomuuksien seuraamukset ovat vakavampia kuin nuorilla. Iäkkäät kuljettavat ovat osallisina erityisesti risteyskolareissa. Kouvolan paloasemalla on ohjelmassa kaluston esittelyä ja näytöksiä. Lapsille on oma piirustuspaikka ja seikkailurata. Paikalla ovat poliisi, Carea, Liikenneturva, Kaakkois-Suomen Pelastusalanliitto, Kansalaisneuvonta, Karjalan Prikaatin sotilaspalokunta, Kouvola-Utin Sotilaskotiyhdistys, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu ja Pioneerien VPK. 112-päivää vietetään lauantaina Kouvolan paloasemalla kello 10—14. Kauppalankatu 45. Lue koko uutinen:

