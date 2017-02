Uutinen

Kouvolan Sanomat: Uutisen takaa: Viisikko ja vaikea valinta — Kouvolan kaupunginjohtajakisassa alkaa loppusuora Kouvolalla on loppusuoralla viisi todella hyvää kaupunginjohtajaehdokasta. Tämän johtopäätöksen voi tehdä valtuustoryhmien puheenjohtajille tehdyn soittokierroksen jälkeen. Lähes kaikki puheenjohtajat kehuvat ehdokkaita asiansa osaaviksi ja päteviksi. Valtuustoryhmät haastattelivat viisi loppusuoralle päässyttä ehdokasta viime viikon torstaina. Valintamankelin lävitse ovat menneet kuusankoskelainen yrittäjä Jyrki Hyttinen, Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva, Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine, Iitin kunnanjohtaja Riku Rönnholm ja Imatran hallintojohtaja Marita Toikka. Ensi viikolla ryhmäpuheenjohtajat kokoontuvat pohtimaan asiaa. Seuraavalla viikolla ryhmäpuheenjohtajat ja kaupunginhallituksen valmistelutyöryhmä päättävät, miten valinnassa edetään. Uusi kaupunginjohtaja valitaan kaupunginvaltuuston kokouksessa 13. maaliskuuta. Suljetussa lippuäänestyksessä on kaikki mahdollista. Vaikka ryhmät tekisivätkin sisäisiä tai keskinäisiä sopimuksia, ryhmäkuri voi salaisessa äänestyksessä rapista. Henkilövalinnoissa ryhmät antavat yleensä suosituksia. Suosituksen toteutuminen äänestyksessä on aina arvoitus. Varsinkin suurissa ryhmissä toivotaan, että valinnasta löydettäisiin mahdollisimman suuri yksimielisyys ennen äänestystä. Tämä varmistaisi heti alussa uuden kaupunginjohtajan tuoliin vahvan selkänojan. Jos päätös tehdään muutaman äänen erolla, jossittelijoille ja kaupunginjohtajan vallan kyseenalaistajille jää liikaa tilaa. Kaupunginjohtajan valinnassa on kyseessä poliittinen päätös, jossa tarvittavan yksimielisyyden puutteessa voidaan lopulta tyytyä kompromissiehdokkaaseen. Suurilta ryhmiltä ei tässä vaiheessa irtoa virallisia kantoja ehdokkaiden paremmuusjärjestyksestä. SDP:n ryhmäpuheenjohtaja Outi Kasurinen sanoo, että ryhmässä ei ole asiasta vielä virallisesti keskusteltu. Kentältä tihkuneissa arvioissa SDP:n ryhmässä kannatusta on ainakin Hyttisellä ja Rönnholmilla. Iitin kunnanjohtaja Riku Rönnholm on SDP:n tuoreen puoluesihteerin Antton Ronnholmin veli. Poikien isä Mikko Rönnholm on taas SDP:n entinen kansanedustaja ja europarlamentaarikko. Kaupunginjohtajaa ei valita puoluelinkkien perusteella. Siitä huolimatta Rönnholmin perhetaustasta tuskin on haittaakaan, kun SDP pohtii omaa ykkösehdokastaan. Poliittisten painotusten merkitystä ei sovi aliarvioida. Kokoomuksen ryhmäpuheenjohtaja Tapio Karvonen kertoo, että ryhmän kanta on jo selvillä. Hänen mukaansa kokoomus haluaa kaupunginjohtajaksi vahvan ja aktiivisen johtajan. Johtajalla pitää olla yhteyksiä ulospäin ja joka osaa ajaa tuloksellisesti kaupungin etua. Vahva kaupunginjohtaja ei Karvosen mielestä ole huono asia luottamushenkilöille. Hän korostaa, että johtajalta vaaditaan myös sovittelijan taitoja. Kolmannen suuren ryhmän keskustan Kimmo Jokiranta pitää ehdokkaita hyvinä, mutta tyyliltään kovin erilaisina. Keskustalla on oma suosikkinsa, mutta virallisia päätöksiä ei vielä ole. Pienissä ryhmissä painotetaan kaupunginjohtajan yhteistyökykyä, ennakkoluulottomuutta, kokemusta, kontakteja ja kaupungin kehittämistä. Kentällä arvioidaan, että pieni osa kokoomusryhmän ytimestä on juntannut vahvasti uudeksi kaupunginjohtajaksi Kimmo Jarvaa. Samalla on tulkittu, että Lappeenrannan kaupunginjohtajan tukeminen on samalla ”oman miehen” Jyrki Hyttisen kampittamista. Myös kokoomuksen sisältä myönnetään, että Hyttinen on muutamille kokoomusryhmän jäsenille hankala ehdokas. Ryhmäpuheenjohtaja Tapio Karvonen toivoo spekulaatioissa jäitä hattuun. Hän korostaa, että vasta ryhmien välisissä neuvotteluissa saadaan kokonaiskuva tilanteesta. 59-jäsenisessä valtuustossa ratkaisevassa äänestyksessä 30 ääntä riittää kaupunginjohtajan virkaan. Jos kolme suurta liittoutuvat saman ehdokkaan taakse, peli on päätöksen pitäessä selvä. SDP:llä on 15, kokoomuksella 13 ja keskustalla 11 valtuutettua. Kahdestaan SDP ja kokoomus eivät pysty asiaa ratkaisemaan, vaan ryhmät tarvitsevat pari apuääntä. Kaupunginjohtajan valinta tuskin kuitenkaan menee ryhmärajojen mukaan. Mahdollista on sekin, että musta hevonen ilmestyy loppuhetkillä mukaan johtajakisaan. Kaupunginjohtaja Tuukka Forsell ei ole kommentoinut omaa tilannettaan. Hän ei hakenut paikkaa. Siitä huolimatta hänellä on edelleen kannattajansa. Mustan hevosen mukaantulo edellyttää tässä vaiheessa sitä, että jonkun on pyydettävä häntä lähtemään mukaan kisaan. Keväällä 2009 kaupunginjohtajaksi valittiin Kouvolan muutosjohtaja Lauri Lamminmäki. Hän voitti kaupunginvaltuuston äänestyksessä Kuusamon silloisen kaupunginjohtajan Timo Halosen äänin 42—33. Päälinjat menivät tuolloin siten, että Lamminmäen takana olivat vasemmistopuolueet ja Halosen taakse ryhmittyi enemmistö keskustan ja kokoomuksen ryhmistä. Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien yhteiskuntatoimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/10/Uutisen%20takaa%3A%20Viisikko%20ja%20vaikea%20valinta%20%E2%80%94%20Kouvolan%20kaupunginjohtajakisassa%20alkaa%20loppusuora/2017221886777/4