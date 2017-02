Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vakuutusyhtiöt jakavat nyt bonuksia kuskille, ei enää autokohtaisesti Autoilija, jolla on taitoa ja hyvää tuuria, voi säästää vakuutusmaksuissa aiempaa enemmän. Uudistuneissa liikennevakuutuksissa painottuu vahingottomuudesta palkitseminen. Kakkosautojen omistajia tullaan hinnoittelussa vastaan. Liikennevakuutuslain vuodenvaihteessa tapahtuneet muutokset lisäsivät vakuutusyhtiöiden hinnoittelumahdollisuuksia. Niitä on myös otettu käyttöön. Bonuksia jaetaan nyt kuskeille eikä enää autokohtaisesti. Henkilökohtainen vahinkohistoria seuraa hyvässä ja pahassa, eli vahingoista alennukset heikkenevät. Keskeinen muutos on se, että monissa yhtiöissä saman asiakkaan toiseen autoon saa saman bonuksen kuin ykkösautoon. Lähi-Tapiolan yksikönjohtaja Tapani Alaviiri sanoo, että tämä voi merkitä jopa satasissa laskettavaa säästöä, kun henkilökohtainen bonustaso on korkeimmillaan. Vakuutusyhtiöistä muistutetaan, että bonuskertymä on vain yksi tekijä hinnoittelussa. Lähtöhinnoitteluun vaikuttaa kotipaikkakunta, kuljettajan ikä tai automerkki. Lähtöbonukset vaihtelevat yhtiöittäin ja yhtiöissä jopa asiakaskohtaisesti. Lue koko uutinen:

