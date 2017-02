Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ambulanssi liikkeelle paljon poliisia useammin — Kuopion hätäkeskuksen puhelin pirahti 448 000 kertaa viime vuonna Kuopion hätäkeskus välitti viime vuonna 132 000 kertaa ensihoitoon liittyvän tehtävän. Hätäkeskuksen päällikkö Kari Nevalainen kertoo, että hätäkeskuksen toimialueella, johon Kouvolakin kuuluu, korostuivat terveyteen liittyvät tehtävät. — Meillä välitetyistä tehtävistä 60 prosenttia meni ensihoidolle. Osuus on suurin Suomen kuudesta hätäkeskuksesta. Itä- ja Kaakkois-Suomen alueella toimiva Kuopion hätäkeskus välitti viime vuonna yhteensä 221 000 tehtävää viranomaisille. Hälytys edellytti ensihoitoa lähes kaksi kertaa useammin kuin poliisia. Poliisi lähetettiin hätäkeskuksen avulla hätiin 74 000 kertaa viime vuonna. Nevalaisella ei ole esittää faktatietoa, joka selittää ensihoitokeikkojen suuren osuuden. Varmaa kuitenkin on, että iäkkäiden ihmisten suuri osuus ei ainakaan vähennä ambulanssin tarvetta. — Arvioisin sen liittyvän meidän alueen väestörakenteeseen. Esimerkiksi Keravalla hätäkeskuksen ensihoidon osuus on 47 prosenttia. Poliisitehtävien osuus meillä oli 34 ja Keravalla 45 prosenttia, Nevalainen vertaa. Hätäkeskuspäivystäjät vastasivat Kuopiossa noin 448 000 hätäpuheluun eli yli 1 200 soittoon päivässä. Kun lukuun lisätään palo- ja rikosilmoittimista tulleet nelisen tuhatta ilmoitusta, kasvaa hätäilmoitusten kokonaismäärä 452 000 hälytykseen. Lue koko uutinen:

