Kouvolan Sanomat: Anjalalainen Janne Kanerva voitti ylivoimaisesti Seurahuone-rallin Anjalankosken Urheiluautoilijoiden Janne Kanerva voitti tänään Savonlinnassa ajetun Seurahuone-rallin ylivoimaisesti. Kilpailun toiseksi nopein kuljettaja, Kanervan kanssa samassa luokassa ajava Jussi Lappalainen, hävisi yli puolitoista minuuttia. Seurahuone-ralli oli Historic Rally Trophy -sarjan toinen osakilpailu kuudesta. Janne Kanerva laulatti Volvoaan eikä omien sanojensa mukaan heivannut missään. — En minä oikein osaa sanoa, mikä oli nyt ylivoiman syynä. Ehkä se sitten on kalusto ja kuljettaja yhdessä, hän pohti maalissa menestystään. Kanerva on alun perin rakentanut Volvonsa itse 12 vuotta sitten. Kuluneina vuosina on sattunut vain yksi isompi ulosajo. Ajoneuvoasentajana ja linja-autonkuljettajana päivätyötään tekevä mies sanoo ajavansa "ihan harrastuspohjalta". Kanerva voitti myös tammikuussa ajetun Historic Rally Trophyn ensimmäisen osakilpailun. Pistetilanteessa hän on ikäkategoriassaan jaetulla ensimmäisellä sijalla Pekka Altin kanssa. Lue koko uutinen:

