Hoviruoalla syttynyttä uppopaistolaitetta oltiin puhdistamassa, tulipalo täytti teollisuushallin savulla

Uutinen

Kouvolan Sanomat: Hoviruoalla palanutta uppopaistolaitetta oltiin puhdistamassa, tulipalo täytti teollisuushallin savulla Hoviruoan tiloissa perjantai-iltana syttynyt tulipalo ei levinnyt talon rakenteisiin. Palomestari Riku Hietalan mukaan palo rajoittui syttyneeseen uppopaistolaitteeseen sekä sen hormistoihin ja poistopuhaltimeen.Hietala kertoo, että noin kuusi metriä pitkä uppopaistolaite oli tyhjennetty puhdistusta varten. Jostain syystä laitteeseen jäänyt pieni määrä rasvaa syttyi tuleen. Hietalan mukaan on mahdollista, että tyhjennetyn laitteen kuumennusvastus oli vikaantunut ja sytyttänyt palon.— Laitteeseen mahtuu pari tuhatta litraa rasvaa. Kun rasvaa on kunnolla, se ei kuumene niin kuumaksi että se voisi syttyä.Kukaan ei loukkaantunut palossa. Laitetta puhdistamassa ollut henkilöstö ilmoitti palosta hätäkeskukseen ja poistui tiloista savun vuoksi.Hietalan mukaan laitteen sammutus oli suhteellisen hankalaa, sillä teollisuushalli oli täynnä savua. Lisäksi tila on sokkeloinen, koska siellä on kuljettimia pitkin poikin.Pelastajat sammuttivat palon vaahdolla. Sammutustöissä vierähti vajaat kaksi tuntia. Ensimmäinen hälytys palosta tehtiin noin kello 21.50. Pelastuslaitos hälytettiin uudelleen paikalle vielä noin kello 0.30. Lue koko uutinen:

