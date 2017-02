Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kaikki Kouvolan perusopetuksen koulut jatkavat mukana maksulliseksi muuttuneessa kiusaamisen vastaisessa Kiva-koulu -ohjelmassa Koulukiusaamista vastaan eväitä antava valtakunnallinen Kiva-koulu -toimintamalli muuttui tämän vuoden alusta maksulliseksi, minkä jälkeen osa Suomen kouluista jättäytyi ohjelmasta pois. Kouvolassa kaikki koulut jatkavat yhä mukana kiusaamisen vastaisessa ohjelmassa. Kouvola on tehnyt Kiva-toimintamallin käyttämisestä kuntakohtaisen sopimuksen, joka maksaa 4700 euroa vuodessa. Sopimuksen piirissä ovat kaikki Kouvolan perusopetuksen koulut, kertoo kaupungin perusopetuksen palvelupäällikkö Kim Strömmer. — Kun Kiva-koulu tuli maksulliseksi, asiasta käytiin keskustelua. Ohjelmassa ollaan mukana, koska se tukee kouluissa tehtävää työtä. Kouvolan kaupunki ei valvo miten koulut ohjelmaa toteuttavat. Esimerkiksi Jaalan koulussa ohjelman materiaali ei ole käytössä, koska siellä toteutetaan omaa ohjelmaa. — Jos kiusaamista ilmenee, vanhempiin otetaan välittömästi yhteyttä ja asiat selvitetään saman tien. Meillä on ollut oma menetelmä tämän suhteen käytössä jo pitkään, kertoo Jaalan koulun rehtori Liisa Laaksoranta. Elimäen yhtenäiskoulu on Kouvolan kolmanneksi suurin perusopetuksen koulu, jossa on yhdeksällä eri luokka-asteella 440 oppilasta. — Kiusaamisen suhteen meillä on nollatoleranssi. Kiusaamista ei hyväksytä, sanoo rehtori Piia Kesonen. — Jokainen lapsi ja nuori on yksilö, joten siinä on vaihtelua minkä lapsi ja nuori kokee kiusaamiseksi. Mutta kun lapsi sanoo, että häntä kiusataan, silloin reagoidaan. Kun tieto kiusaamistapauksesta saadaan, koulun Kiva-tiimi keskustelee kiusatun ja kiusaajan kanssa sekä selvittää, onko kyseessä yksittäinen konfliktitilanne vai pidempään jatkunutta kiusaamista. Tämän jälkeen tehdään kiusaajan tai kiusaajien kanssa sopimus, jossa he sitoutuvat olemaan kiusaamatta. Myös osapuolten koteihin ollaan yhteyksissä. Asiaan palataan muutaman viikon seurantajakson jälkeen ja mietitään, onko tilanne ohi vai tarvitaanko lisää toimenpiteitä. Kiva-tiimiin kuuluu myös nuorisotyöntekijä. — Kaikki tietoomme tulevat tapaukset käsitellään tietyn työnjaon mukaisesti, Kesonen kertoo. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/11/Kaikki%20Kouvolan%20perusopetuksen%20koulut%20jatkavat%20mukana%20maksulliseksi%20muuttuneessa%20kiusaamisen%20vastaisessa%20Kiva-koulu%20-ohjelmassa/2017221891107/4